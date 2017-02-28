Ловчев: «Иванович не человек, который ловит звездняк, а рабоче-крестьянский парень»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе в «Зенит» бывшего защитника «Челси» Бранислава Ивановича. По его словам, 33-летний серб, несмотря на результативную ошибку в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2), еще проявит себя в петербургском клубе.

«Я все равно в Ивановича верю, несмотря на то, что дебютный матч за «Зенит» Бранислав неудачно провел. Он не человек, который ловит звездняк, Иванович – рабоче-крестьянс кий парень. Бранислав свое дело знает и будет его делать.

Да, так получилось, что едва оказавшись в «Зените», Иванович сразу вышел в Лиге Европы и с его фланга команда получила два гола. В ответной игре, судя по всему, тренер решил поставить на сыгранность других. Но то, что в дальнейшем Иванович будет в порядке, у меня сомнений нет. К тому же у «Зенита» проблемы и в центре обороны. Поэтому приход Ивановича тоже плюс – он может и эту позицию закрыть», – сказал Ловчев.

Напомним, Иванович перешел из «Челси» в «Зенит» этой зимой на правах свободного агента. С сине-бело-голубыми защитник подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на сезон.