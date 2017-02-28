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  • Ловчев: «Иванович не человек, который ловит звездняк, а рабоче-крестьянский парень»

Ловчев: «Иванович не человек, который ловит звездняк, а рабоче-крестьянский парень»

28 февраля 2017, 18:53
2

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе в «Зенит» бывшего защитника «Челси» Бранислава Ивановича. По его словам, 33-летний серб, несмотря на результативную ошибку в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2), еще проявит себя в петербургском клубе.

«Я все равно в Ивановича верю, несмотря на то, что дебютный матч за «Зенит» Бранислав неудачно провел. Он не человек, который ловит звездняк, Иванович – рабоче-крестьянский парень. Бранислав свое дело знает и будет его делать.

Да, так получилось, что едва оказавшись в «Зените», Иванович сразу вышел в Лиге Европы и с его фланга команда получила два гола. В ответной игре, судя по всему, тренер решил поставить на сыгранность других. Но то, что в дальнейшем Иванович будет в порядке, у меня сомнений нет. К тому же у «Зенита» проблемы и в центре обороны. Поэтому приход Ивановича тоже плюс – он может и эту позицию закрыть», – сказал Ловчев.

Напомним, Иванович перешел из «Челси» в «Зенит» этой зимой на правах свободного агента. С сине-бело-голубыми защитник подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Ловчев Евгений
Комментарии (2)
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порт
1488298452
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Поль
1488303352
Только что посмотрел статистику Иванович в последнем сезоне за Челси: Бранислав был основным защитником в провальной части сезона - ровно до поражения от Арсенала. Далее его садят на скамейку - и Челси делает серию из побед в 13-14 матчей!!! Больше в Челси ничего не менялось))) Ай-да рабочий крестьянин) старик он с сохой. ему в китай надо. Время ушло.
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