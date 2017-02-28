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Сычев будет выступать в пляжном футболе

28 февраля 2017, 17:12
11

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев будет выступать в пляжном футболе. Данную информацию подтвердил главный тренер «Локомотива» Илья Леонов.

«Дмитрий в «Локомотиве». В то же время мы будем очень рады, если наш клуб станет трамплином для возвращения в большой футбол. Если ему поступит предложение от «Локомотива» – будем «за» обеими руками. Теперь все зависит от него самого. В этой жизни все возможно, и пример Александра Филимонова это всем доказал», – приводит слова Леонова Beach Soccer Russia.

Напомним, последним местом работы 33-летнего Сычева был казахстанский «Окжетпес», который он покинул в 2015 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Сычев Дмитрий
Комментарии (11)
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LokoGoGo
1488292353
это классно) команда паровозов по пляжке оч крута! Может там себя найдет
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subbotaspartak
1488294793
А чё, загорит парнишка, Да и бабло - оно не лишнее. Там пацаны умеют играть И себя ещё надо показать.
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Dellleone
1488297656
Он не Златан
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artem 81
1488297951
С окжепеса так круто скаканул.
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Gullit 76
1488297984
Из-за Филимонова команда в Фнл вылетела! Хреновый пример.Надо как Кантона: не выиграл ЧМ в большом - Выиграй в пляжном!
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procx
1488299540
Хех
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XaXatyn
1488300140
Рад за Димона ! Успехов !
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Ще Гевара
1488301341
Может здесь себя найдёт
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Динияр Билялетдинов
1488302533
интересно будет посмотреть как в пляжном у него получится)
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Ортапед
1488305066
В пляжном и чемпионом стать можно. И даже мира. Но все равно пахать надо.
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