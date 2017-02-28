Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев будет выступать в пляжном футболе. Данную информацию подтвердил главный тренер «Локомотива» Илья Леонов.

«Дмитрий в «Локомотиве». В то же время мы будем очень рады, если наш клуб станет трамплином для возвращения в большой футбол. Если ему поступит предложение от «Локомотива» – будем «за» обеими руками. Теперь все зависит от него самого. В этой жизни все возможно, и пример Александра Филимонова это всем доказал», – приводит слова Леонова Beach Soccer Russia.

Напомним, последним местом работы 33-летнего Сычева был казахстанский «Окжетпес», который он покинул в 2015 году.