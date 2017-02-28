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  • Пресс-атташе «Барселоны» заявил, что клуб не дарит подарков судьям

Пресс-атташе «Барселоны» заявил, что клуб не дарит подарков судьям

28 февраля 2017, 13:02
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Пресс-атташе «Барселоны» Хосеп Вивес выступил с заявлением по ситуации вокруг воскресного матча чемпионата Испании «Вильярреал» – «Реал» (2:3). Напомним, по завершении той игры бригада арбитров во главе с Хесусом Мансано уходила со стадиона с сумками мадридского клуба, о чем позже прессе сообщил президент «Вильярреала» Фернандо Роиг.

«Мы не делаем подарки судьям в гостевых матчах», – отметил Вивес.

В свою очередь, издание As пояснило, что «Реал», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Вильярреал» и сама «Барселона» в частности – обычно дарят арбитрам небольшие подарки с клубной символикой, это могут быть значки флажки или авторучки.

На домашних же матчах «Реала» судьям преподносят даже персональную майку с фамилией и датой игры. При этом все арбитры получают от мадридского клуба по пять сумок, еще одна достается делегату.

Источник: AS
Испания. Примера Вильярреал Реал Барселона Хиль Мансано Хесус
Комментарии (2)
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dolf666
1488350580
ну да да, значки и флажки, судьи так мечтают о них, приходят домой радостные, обвешаются значками и бегают с флажками по двору)
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