Дринкуотер: «Можете назвать победу над «Ливерпулем» реакцией на увольнение Раньери»

Полузащитник «Лестер Сити» Дэнни Дринкуотер поделился впечатлениями от встречи с «Ливерпулем» (3:1) в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Хавбек забил один из трех голов своей команды.

«Отличное чувство. Нам надо насладиться этой победой и использовать ее для налаживания игры. Можете назвать это реакцией на увольнение Раньери.

Мы решили вернуться к основам, используя высокий прессинг и вынуждая соперника ошибаться. Такая тактика создала им проблемы и помогла нам», — считает англичанин.

Победа на «Кинг Пауэр Стэдиум» позволила действующему чемпиону Англии покинуть зону вылета.