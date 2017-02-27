Булыкин: «Ростов» не будет зрителем в матчах с «МЮ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для российских команд. Напомним, что «Ростов» сыграет в 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару» предстоит встретиться с «Сельтой».

«Рад, что «Ростов» вновь привезет в город команду столь высокого уровня. Я полагаю, дончане не будут зрителями в этом противостоянии. Они уже показывали, что способны обыгрывать мировых грандов. Тем более нынешний «Манчестер Юнайтед» – это менее грозная команда, чем пару-тройку лет назад. Поэтому, я считаю, что у «Ростова» есть все шансы обыграть англичан.

«Краснодару» достался менее серьезный соперник. Тем не менее недооценивать «Сельту» не стоит. В этом сезоне они очень неплохо смотрелись и в чемпионате, и в еврокубках. Все будет зависеть от самого «Краснодара» – у нашего клуба отличный подбор игроков, хорошая сыгранность и «фартовый» тренер Игорь Шалимов. Также предположу, что многое в этих матчах будет зависеть от форварда «быков» Федора Смолова», – сказал Булыкин.

«Ростов» пробился в 1/8 финала Лиги Европы обыграв «Спарту», а «Краснодар» – турецкий «Фенербахче».