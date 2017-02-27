Президент «Вильярреала»: «Судья покидал стадион с сумкой «Реала»

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг увидел заговор против его команды в домашнем матче против «Реала».

«Мансано покидал стадион с сумкой «Реала». Это же касается и его помощников. Мне это очень не нравится.

Думаю, что после пенальти, которого на самом деле не было, нельзя утверждать, что «Реал» переломил ход матча. Все говорят, что мяч попал в руку нашему игроку после отскока, а в этих случаях пенальти не назначают», – сказал Роиг.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Реал» закончился со счетом 2:3. Много вопросов вызвал гол, забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду.