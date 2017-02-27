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  • Президент «Вильярреала»: «Судья покидал стадион с сумкой «Реала»

Президент «Вильярреала»: «Судья покидал стадион с сумкой «Реала»

27 февраля 2017, 07:41
12

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг увидел заговор против его команды в домашнем матче против «Реала».

«Мансано покидал стадион с сумкой «Реала». Это же касается и его помощников. Мне это очень не нравится.

Думаю, что после пенальти, которого на самом деле не было, нельзя утверждать, что «Реал» переломил ход матча. Все говорят, что мяч попал в руку нашему игроку после отскока, а в этих случаях пенальти не назначают», – сказал Роиг.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Реал» закончился со счетом 2:3. Много вопросов вызвал гол, забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду.

Источник: Marca
Испания. Примера Вильярреал Реал Хиль Мансано Хесус
Комментарии (12)
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ALeX-161-rus
1488170755
А в сумке лежали бутсы Роналду))
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VIPded
1488178229
Технарь взяточнику Реалу!!!
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Nerlinger
1488180747
Взятку в ней нёс... Он что дуррак савсем?
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ArmyaneVpered
1488180762
Проиграли после 2:0 - судья виноват.
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Adekvat07
1488181468
Да ладно вам, просто сразу после того как счет стал 2:0 , вышел Черышев )))
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lorencik
1488185715
Дураки совсем! Судья понесёт сумку у всех на виду!!! Если бы надо было и никто бы не увидел....Совсем с ума посходили-"с сумкой Реала".Это дебилы последней стадии...
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lorencik
1488185851
Про пенальти ещё можно поспорить-но это дело судьи/хотя рука была/.Ну выиграли,значит выиграли.МОЛОДЦЫ!!! И вот вам всем....
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REAL1902
1488190503
Если нет доказательств, то можно судить за клевету. А касаемо пенальти, то действительно спорный момент. Я думаю решающим фактором стало то что рука была в неестественном положении.
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ivanthebest
1488192035
Бред сивой кобылы... Где доказательства?) П..здеть не мешки ворочать...
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САНЁК17
1488303800
Ваши сумка сделано из плохой качества вот судя выбрал сумку качественного изделия.что тут спорит.
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