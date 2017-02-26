Лига 1. «Лион» разгромил «Метц», Депай сделал дубль

«Лион» одержал крупную победу над «Метцем» в матче 27-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев голами отметились Мемфис Депай, Александр Лаказетт и Матье Вальбуэна. Автогол на счету Ивана Баллиу.

«Лион» набрал 46 баллов и остался на четвертой позиции в турнирной таблице. «Метц» с 28-ю очками занимает 17-ю строчку, находясь в одном пункте от зоны вылета.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

Лион – Метц – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Депай, 43; 2:0 – Депай, 53; 3:0 – Баллиу (в свои ворота), 74; 4:0 – Лаказетт, 78; 5:0 – Вальбуэна, 90+2.

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