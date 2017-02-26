Отец Гасилина считает своего сына лучшим воспитанником «Зенита» за последние 10 лет

Евгений Гасилин, отец и агент нападающего Алексея Гасилина, ранее перешедшего из «Зенита» в «Амкар», поделился подробностями трансфера. По его мнению, 20-летний форвард сможет вырасти с пермском клубе в футболиста очень хорошего уровня.

Напомним, что Гасилин заключил с «Амкаром» соглашение на 3,5 года.

— За «Зенитом» осталось право первоочередного выкупа?

— Да, конечно. Это было одно из условий. Данная функция интересна и Алексею, и «Зениту», да и «Амкар» оказался не против.

— Как можно оценить зенитовский этап карьеры Алексея? Почему не получилось попасть в главную команду?

— Мне кажется, это не только мое мнение, но Алексей является одним из лучших, если не лучшим воспитанником зенитовской академии за последнее десятилетие. Он чемпион Европы U-17, серебряный призер чемпионата Европы U-19…

— То есть, как минимум заслужил шанс.

— Шанс — это то, о чем мы уже много говорили. Но «Зенит» — команда европейского уровня. Чтобы попадать в ее состав, надо вырасти в футболиста очень хорошего уровня. Надеюсь, в «Амкаре» удастся вырасти в такого футболиста.

В нынешнем сезоне Гасилин провел 18 матчей в ФНЛ за «Зенит-2», в которых забил восемь голов.