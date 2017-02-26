«Лестер» провел переговоры с Хиддинком

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в ближайшее время может возглавить «Лестер Сити». Сообщается, что руководство «лис» хочет пригласить голландского специалиста на место Клаудио Раньери, который был уволен ранее.

По информации источника, английский клуб контактировал с Хиддинком и уже провел с ним переговоры.

Напомним, что последним местом работы Хиддинка был «Челси», который он возглавлял на временной основе после увольнения Жозе Моуринью.

«Лестер» на данный момент занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.