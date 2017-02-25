Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди забил гол из-за пределов штрафной в матче Чемпионшипа

Хавбек «Престон Норт Энд» Эйден МакГиди, арендованный у «Эвертона», отметился точным дальним ударом в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» в матче 34-го тура Чемпионшипа (2:1).

Получив мяч на углу штрафной площади, 30-летний ирландец сместился в центр и поразил ворота лондонского клуба.

«Престон» занимает восьмую строчку в турнирной таблице второго дивизиона Англии.

С 2010-го по 2013-й год МакГиди выступал за «Спартак».

Ранее экс-тренер москвичей Валерий Карпин рассказал о трудностях работы с футболистом.