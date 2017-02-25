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  • Игонин: «Стоит ли прямо сейчас увольнять Луческу? Конечно, нет»

Игонин: «Стоит ли прямо сейчас увольнять Луческу? Конечно, нет»

25 февраля 2017, 18:23
3

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что руководству петербургского клуба на данный момент не стоит делать резких решений и увольнять с поста главного тренера Мирчу Луческу. Напомним, ранее сине-бело-голубые вылетели из 1/16 финала Лиги Европы, по сумме двух встреч не сумев пройти «Андерлехт».

– Горячие головы призывают к незамедлительной отставке Луческу. Стоит ли сейчас принимать скоропалительные кадровые решения?

– Конечно, не стоит! Когда резкие шаги приводили к чему-либо хорошему? Опыт показывает, что эволюционный путь развития более правильный, чем революционный. Руководство клуба должно четко понимать, что будет не только завтра, но и послезавтра. Кто возглавит «Зенит» в случае отставки Луческу? Что делать с игроками, которых пригласил румынский специалист? По какой схеме будет играть «Зенит» с новым наставником, который наверняка захочет приобрести еще нескольких футболистов? Словом, нельзя просто так выдергивать из игры центральную фигуру.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Луческу Мирча
Комментарии (3)
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TAF
1488039183
Зенит чемпион
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Taps
1488050407
Пусть цыган рулит и дальше, у него неплохо получается.
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Zeff
1488079135
Подождём ещё.
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