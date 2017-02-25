Игонин: «Стоит ли прямо сейчас увольнять Луческу? Конечно, нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин выразил мнение, что руководству петербургского клуба на данный момент не стоит делать резких решений и увольнять с поста главного тренера Мирчу Луческу. Напомним, ранее сине-бело-голубые вылетели из 1/16 финала Лиги Европы, по сумме двух встреч не сумев пройти «Андерлехт».

– Горячие головы призывают к незамедлительной отставке Луческу. Стоит ли сейчас принимать скоропалительные кадровые решения?

– Конечно, не стоит! Когда резкие шаги приводили к чему-либо хорошему? Опыт показывает, что эволюционный путь развития более правильный, чем революционный. Руководство клуба должно четко понимать, что будет не только завтра, но и послезавтра. Кто возглавит «Зенит» в случае отставки Луческу? Что делать с игроками, которых пригласил румынский специалист? По какой схеме будет играть «Зенит» с новым наставником, который наверняка захочет приобрести еще нескольких футболистов? Словом, нельзя просто так выдергивать из игры центральную фигуру.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.