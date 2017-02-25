Селихов: «Глушаков шутит, что наконец-то нашел «своего» вратаря»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, перешедший нынешней зимой в стан московского клуба из «Амкара», рассказал о своей любви к юмору, а также признался, что хавбек красно-белых Денис Глушаков до сих пор подкалывает его по поводу гола, пропущенного от спартаковского полузащитника в очной встрече команд в одном из осенних матчей РФПЛ.

«И пошутить люблю, и посмеяться над шутками других. Без юмора никуда. В «Спартаке» Попов веселый, Глушаков. Денис до сих пор гол «Амкару» забыть не может. Шутит: «Наконец-то нашел своего вратаря». На тренировках тоже иногда красавцы забивает. Отвечаю: «Хорошо, что мы теперь в одной команде – не будешь же по своим щелкать!» – сказал Селихов.

В текущем сезоне 22-летний страж ворот провел 18 матчей, пропустив 13 голов. В десяти играх ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.