Червиченко: «Российский чемпионат устроен немного по-идиотски»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об итогах закрытия зимнего трансферного окна для российских клубов. По его словам, в РФПЛ лишь «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» способны делать дорогостоящие приобретения.

«Футбольный рынок огромен, но на сегодняшний день у нас только три платежоспособных клуба осталось – «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Все остальные уже не могут платить то, что я называю «российской надбавкой».

Ни для кого не секрет, что люди к нам едут неохотно. Дело в том, что наш чемпионат устроен немного по-идиотски. Все-таки пауза между кругами длиной в четыре месяца – это ненормально. Поэтому не все готовы ехать в наш зимний край.

Раньше иностранцев заманивали деньгами, сейчас их нет и наш футбол приходит в большее соответствие с реалиями жизни. Молодежь в наших клубах, к сожалению, как-то выпала. Но уверен, что с каждым годом ее будет все больше», – сказал Червиченко.

Напомним, зимнее трансферное окно в чемпионате России официально закрылось в ночь с 24 на 25 февраля.