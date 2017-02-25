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  • Червиченко: «Российский чемпионат устроен немного по-идиотски»

Червиченко: «Российский чемпионат устроен немного по-идиотски»

25 февраля 2017, 18:12
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об итогах закрытия зимнего трансферного окна для российских клубов. По его словам, в РФПЛ лишь «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» способны делать дорогостоящие приобретения.

«Футбольный рынок огромен, но на сегодняшний день у нас только три платежоспособных клуба осталось – «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Все остальные уже не могут платить то, что я называю «российской надбавкой».

Ни для кого не секрет, что люди к нам едут неохотно. Дело в том, что наш чемпионат устроен немного по-идиотски. Все-таки пауза между кругами длиной в четыре месяца – это ненормально. Поэтому не все готовы ехать в наш зимний край.

Раньше иностранцев заманивали деньгами, сейчас их нет и наш футбол приходит в большее соответствие с реалиями жизни. Молодежь в наших клубах, к сожалению, как-то выпала. Но уверен, что с каждым годом ее будет все больше», – сказал Червиченко.

Напомним, зимнее трансферное окно в чемпионате России официально закрылось в ночь с 24 на 25 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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ПаХан638
1488035804
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Аид666
1488036356
и не только чемпионат... когда лет 20 назад Задорнов высмеивал американские законы было смешно... сейчас как-то не очень....
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Gullit 76
1488036370
Мозг червиченко устроен по идиотски! 5 декабря - 3 марта это четыре месяца?Петух!
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subbotaspartak
1488037115
Ещё никто Россию за зиму не называл идиотской, До чего ж характер скотский. Эта сука с червоточенкой Кончена.
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Tostao
1488038685
Какие руководители - такой и чемпионат.
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mihail200606
1488041061
Самый большой идиотизм это осень-весна... То, что денег у клубов мало может и хорошо с одной стороны - своих воспитанников подтянут, но с другой- уровень чемпа не вырастет от этого
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slavа0508
1488042342
Червеченко уже достал,,,такое ощущение что просто пиариться ,что бы про него совсем не забыли,,,
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super.zenitchik
1488052276
И чего наша молодежь не заиграла в остальных клубах РФПЛ? Может готовят как-то не так?
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Каратель помойников
1488094054
сам червиченко устроен по идиотстки
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ijgjr
1488107563
Все верно - но можно подумать строят это все болельщики - это вы как марионетки берете все под козырек что бы сверху не сказали - когда у кормушки боитесь рот открыть - а начинаете чирикать только отлетев от нее
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