Рейнгольд: «Покупка «Спартаком» молодых африканцев? Такие решения потихоньку убивают наш футбол»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд остался недоволен решением руководства «Спартака» приобрести ряд молодых африканских игроков. По его словам, такие трансферы убивают отечественный футбол. Отметим, что все новички будут выступать за «Спартак-2».

«Такие решения потихоньку убивают наш футбол! А для чего тогда существуют наши детско-юношеские школы, молодежные уровни?! Нельзя же сразу трех-пяти молодых легионеров брать и заявлять за молодежную команду. Не могу понять, кто дает рекомендации на такие трансферы. Вообще никакой логики в этих решениях я не вижу. Мне бы очень хотелось узнать фамилии специалистов, которые предлагают этих молодых игроков «Спартаку», – сказал Рейнгольд.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеет пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.