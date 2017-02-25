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  • Рейнгольд: «Покупка «Спартаком» молодых африканцев? Такие решения потихоньку убивают наш футбол»

Рейнгольд: «Покупка «Спартаком» молодых африканцев? Такие решения потихоньку убивают наш футбол»

25 февраля 2017, 16:01
17

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд остался недоволен решением руководства «Спартака» приобрести ряд молодых африканских игроков. По его словам, такие трансферы убивают отечественный футбол. Отметим, что все новички будут выступать за «Спартак-2».

«Такие решения потихоньку убивают наш футбол! А для чего тогда существуют наши детско-юношеские школы, молодежные уровни?! Нельзя же сразу трех-пяти молодых легионеров брать и заявлять за молодежную команду. Не могу понять, кто дает рекомендации на такие трансферы. Вообще никакой логики в этих решениях я не вижу. Мне бы очень хотелось узнать фамилии специалистов, которые предлагают этих молодых игроков «Спартаку», – сказал Рейнгольд.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеет пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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JUVIO
1488027968
Единственное что убивает футбол это : рейнгольд , бубном, ловчев , и остальные вечно недовольные кукарешки
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ivanthebest
1488028893
Что убивает наш футбол, так это лимит и раздутые через чур зарплаты молодых игроков, которые мнят о себе хер знает что... Вон Миранчук, уже стал футбольной шалавой...
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mialkov
1488031081
Зарплаты у купленной молодежи - копеешные, конкуренции добавят - это хорошо, привыкнут к российскому футболу - плюс, будут себя проявлять - вырастет цена - значит хорошее вложение капитала. А минусов - не вижу!
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nikita08
1488031114
согласен
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alexis02lion
1488031186
А какую логику искать он вообще собрался. Спартак-2 выше ФНЛ не поднимется, лимит на легионеров в РФПЛ серьёзный, только дубли играют без легионеров, а так каждый клуб ФНЛ для справедливости должен иметь по бюджету не только наших игроков. Тут всё правильно делает руководство или надо было как Зенит-2 в том сезоне с опаской смотреть в сторону возможного вылета во вторую лигу.
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Zeff
1488031668
Почему потихоньку? Наповал!
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Manilov
1488031688
Вот лично меня убивают эти постоянные вздохи: "Ах, нашим молодым игрокам не дают играть за основу!". Ну стало быть такие они игроки... Ни один главный тренер в своем уме не поставит в старт игроков, которые не смогут эффективно исполнять свою роль на поле на уровне главной лиги страны. Кто мешает этим игрокам не торчать в Спартаке-2 и т.п., а просить, чтобы их отдали в аренду (продали) в нижние клубы РФПЛ или ФНЛ?! Не тянешь в главной команде, иди в клубы послабей и там обрастай мясом (доказывай). Нет, блин, они будут в дублях сидеть, ждать непонятно чего. Ну не могут быть ВСЕ игроки достойными высших достижений. Не смотря на то в какой футбольной школе они росли.
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Зарема лис
1488032731
Хорошо ,что набрали африканцев хоть в Спартаке 2 будет конкуренция и в основной команде тоже!
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кошмарик
1488043944
ну, любит Л.А. Федун негров.. а теперь еще и молоденьких..
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super.zenitchik
1488052157
Спартаковская ДЮСШ существует для отвода глаз и чтобы давать работы бывшим игрокам.
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