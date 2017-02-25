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  • Селихов: «Одно из правил Карреры – игроки «Спартака» должны вместе обедать в ресторане»

Селихов: «Одно из правил Карреры – игроки «Спартака» должны вместе обедать в ресторане»

25 февраля 2017, 15:42
7

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказал мнение о главном тренере команды Массимо Каррере. По словам 22-летнего стража ворот, итальянский специалист требует от команды дисциплины как на поле, так и вне его.

«Первое, что услышал от Карреры: «Привет!». По-итальянски. Уже в отеле в Абу-Даби он представил команде новичков.

Тренировки у Карреры интенсивные. Видно, специалист амбициозный, много хочет дать «Спартаку» и будет за команду биться. Взамен требует дисциплины – как игровой, так и в быту. Одновременный прием пищи в ресторане – одно из правил тренера. Вместе пришли, покушали и вместе ушли», – сказал Селихов.

После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Mi6
1488026997
Кто-то, не очень умный, и пиво пил в раздевалке...
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Gullit 76
1488028161
Команда "веер"!Помню!
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EVGEN13RUS
1488029436
Ну никакой лично жизни
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shinnik
1488029747
Закончить приём пищи. Посуду-на край стола. Чёт знакомое...
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maior-60
1488030158
Так и надо!
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Пиво без газа
1488036376
Обед тоже командный вид спорта.
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батог
1488045817
Семья одним словом!
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