Селихов: «Одно из правил Карреры – игроки «Спартака» должны вместе обедать в ресторане»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказал мнение о главном тренере команды Массимо Каррере. По словам 22-летнего стража ворот, итальянский специалист требует от команды дисциплины как на поле, так и вне его.

«Первое, что услышал от Карреры: «Привет!». По-итальянски. Уже в отеле в Абу-Даби он представил команде новичков.

Тренировки у Карреры интенсивные. Видно, специалист амбициозный, много хочет дать «Спартаку» и будет за команду биться. Взамен требует дисциплины – как игровой, так и в быту. Одновременный прием пищи в ресторане – одно из правил тренера. Вместе пришли, покушали и вместе ушли», – сказал Селихов.

После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.