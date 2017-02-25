Моуринью: «Очевидно, Мхитаряна заменит Руни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии финала Кубка Лиги против «Саутгемптона» заявил, что если манкунианцы будут действовать с «десяткой», то травмированного полузащитника Генриха Мхитаряна заменит Уэйн Руни.

«Я должен принять решение. Все знают, что обычно мы используем два варианта: иногда мы играем с двумя хавбеками и «десяткой» над ними, а иногда – с «шестеркой» и двумя полузащитниками. Без Мхитаряна, если мы решим играть с «десяткой», очевидно, это будет Руни. Это его позиция, на которой он провел много матчей за нас. Это вариант для меня. Финал – особенный матч, и выход Руни – это опция», – сказал специалист.

Матч состоится 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.