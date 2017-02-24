«Амкар» объявил о подписании Гасилина

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин официально стал футболистом «Амкара». Футболист заключил с пермским клубом соглашение на три с половиной года.

«Я очень рад присоединиться к «Амкару» – это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь – это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками «Амкара»!» – сказал футболист.

В составе «Зенита-2» 20-летний Гасилин провел 19 матчей и забил восемь мячей.

Таблица зимних трансферов РФПЛ