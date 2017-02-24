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«Амкар» объявил о подписании Гасилина

24 февраля 2017, 12:28
2

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин официально стал футболистом «Амкара». Футболист заключил с пермским клубом соглашение на три с половиной года.

«Я очень рад присоединиться к «Амкару» – это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь – это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками «Амкара»!» – сказал футболист.

В составе «Зенита-2» 20-летний Гасилин провел 19 матчей и забил восемь мячей.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Амкар-Пермь Зенит Гасилин Алексей
Комментарии (2)
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ivanthebest
1487930941
Отличный трансфер для Амкара, поздравляю. С точки зрения бюджета и политики пермяки правильно действуют, респект.
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tambovchanin
1487969250
годик другой раскрутят и нам же лямов за 5евриков продадут)хороший менеджмент)
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