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    «Амкар» объявил о подписании Гасилина

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин официально стал футболистом «Амкара». Футболист заключил с пермским клубом соглашение на три с половиной года.

    «Я очень рад присоединиться к «Амкару» – это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь – это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками «Амкара»!» – сказал футболист.

    В составе «Зенита-2» 20-летний Гасилин провел 19 матчей и забил восемь мячей.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Амкар»

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    24.02.2017 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 24 февраля 2017, 23:47

      годик другой раскрутят и нам же лямов за 5евриков продадут)хороший менеджмент)

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 февраля 2017, 13:09

      Отличный трансфер для Амкара, поздравляю. С точки зрения бюджета и политики пермяки правильно действуют, респект.

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