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  • Примера. «Леганес» разгромил «Депортиво», одержав первую победу с ноября 2016 года

Примера. «Леганес» разгромил «Депортиво», одержав первую победу с ноября 2016 года

25 февраля 2017, 22:18

В матче 24-го тура Примеры «Леганес» на своем поле одержал крупную победу над «Депортиво», четырежды поразив ворота соперника – 4:0. Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве.

Таким образом, «Леганес» одержал первую победу в рамках чемпионата Испании с ноября 2016 года. Последний раз клуб из пригорода Мадрида выигрывал в матче 12-го тура Примеры против «Осасуны» (2:0).

Данный успех позволил «Леганесу» набрать 21 очко и подняться на 16-е место в турнирной таблице. В активе «Депортиво» – 19 баллов и 17-я позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Леганес – Депортиво – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Шимановски, 19; 2:0 – Мантовани, 30; 3:0 – Лопес, 81; 4:0 – Буэно, 90+1.

Удаление: нет – Альбентоса, 62.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Леганес Депортиво
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