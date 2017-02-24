Райола пообещал отрезать язык Балотелли

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, выступил с критикой в адрес своего клиента после удаления в матче против «Лорьяна» (1:0) на прошлой неделе.

«Я знаю, как решить эту ситуацию. Я просто отрежу ему язык. И у него больше не будет никаких оправданий для своих поступков», – приводит слова Райолы RMC.

Напомним, что красная карточка итальянцу была показана сразу после того, как он оскорбил арбитра встречи. Позже на него была наложена двухматчевая дисквалификация (вторая игра – условно).