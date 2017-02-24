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    Райола пообещал отрезать язык Балотелли

    Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, выступил с критикой в адрес своего клиента после удаления в матче против «Лорьяна» (1:0) на прошлой неделе.

    «Я знаю, как решить эту ситуацию. Я просто отрежу ему язык. И у него больше не будет никаких оправданий для своих поступков», – приводит слова Райолы RMC.

    Напомним, что красная карточка итальянцу была показана сразу после того, как он оскорбил арбитра встречи. Позже на него была наложена двухматчевая дисквалификация (вторая игра – условно).

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2017 08:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 февраля 2017, 14:22

      Да

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 февраля 2017, 11:20

      Этому идиоту уже ниче не поможет...

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 февраля 2017, 10:58

      Дешёвый понт. Если что он другого агента найдёт, посговорчивее и менее эмоционального.

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 24 февраля 2017, 10:17

      Балотелли как огня боится только одного человека - Матерацци. На остальных ему наплевать. Вспомните его игру в Интере.

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 09:17

      это марио!! смотри как бы он тебе твое достоинство не отрезал!!!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 февраля 2017, 09:17

      Заодно и пальцы, иначе факи показывать будет. Потом можно сделать трепанацию черепа и в мозгах чего нибудь поправить.

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      Рейтинг: +120

      agil > kykyi 24 февраля 2017, 09:18

      боюсь в мозгах уже ничего не исправить!!!

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