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    «Зенит» подтвердил переход Гасилина в «Амкар»

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин официально перешел в «Амкар». Сообщается, что питерский клуб будет иметь право приоритетного обратного выкупа футболиста. 20-летний форвард в прошлом сезоне выступал в составе второй команды «Шальке».

    «Зенит» благодарит Алексея Гасилина за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе пермской команды», – говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

    В текущем сезоне Гасилин выступал в составе «Зенита-2». На его счету 18 матчей и восемь забытых голов.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.02.2017 19:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +212

      perm 242 24 февраля 2017, 11:24

      АМКАР становится "дочкой" ЗЕНИТа ...

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      Рейтинг: +439

      сасас 23 февраля 2017, 20:42

      Вот почему не пробуют молодых игроков наигрывать? Конечно проще скупить половину рфпл . Гасилин уж точно не хуже Коко. Лучше бы любителя шампусика сплавили куда нибудь

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 февраля 2017, 20:25

      Гаджиев умеет работать с молодыми перспективными ребятами,авось и из Гасилина вырастет игрок уровня сборной. Удачи ему!

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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 февраля 2017, 19:18

      Бесплатно отпустило? Снова Зенит не заработал на игроке?

      1
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