«Зенит» подтвердил переход Гасилина в «Амкар»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин официально перешел в «Амкар». Сообщается, что питерский клуб будет иметь право приоритетного обратного выкупа футболиста. 20-летний форвард в прошлом сезоне выступал в составе второй команды «Шальке».

«Зенит» благодарит Алексея Гасилина за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе пермской команды», – говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Гасилин выступал в составе «Зенита-2». На его счету 18 матчей и восемь забытых голов.

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