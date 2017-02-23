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    Пейчинович: «Уход Самедова? «Локомотив» и без него остается грозной силой»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович выразил мнение, что с уходом полузащитника Александра Самедова в «Спартак» железнодорожники не стали слабее. Напомним, 32-летний россиянин перешел в стан красно-белых этой зимой, подписав контракт на 2,5 года.

    – Для «Локомотива» расставание с Самедовым – большая потеря?

    – Он был одним из лидеров, но нашел причины уйти. Какие – я не знаю. Но, как говорят у нас в Сербии: «Кого нет – без того можно».

    – «На нет и суда нет» – в этом смысле?

    – Не совсем. С Самедовым было хорошо. Но и без него мы грозная сила.

    После 17 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка. Отставание от еврокубковой зоны составляет пять баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2017 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 23 февраля 2017, 20:32

      азер это никто и звать его никак

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