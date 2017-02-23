Пейчинович: «Уход Самедова? «Локомотив» и без него остается грозной силой»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович выразил мнение, что с уходом полузащитника Александра Самедова в «Спартак» железнодорожники не стали слабее. Напомним, 32-летний россиянин перешел в стан красно-белых этой зимой, подписав контракт на 2,5 года.

– Для «Локомотива» расставание с Самедовым – большая потеря?

– Он был одним из лидеров, но нашел причины уйти. Какие – я не знаю. Но, как говорят у нас в Сербии: «Кого нет – без того можно».

– «На нет и суда нет» – в этом смысле?

– Не совсем. С Самедовым было хорошо. Но и без него мы грозная сила.

После 17 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка. Отставание от еврокубковой зоны составляет пять баллов.