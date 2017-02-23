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    Гасилин попрощался с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин попрощался с петербургским клубом перед переходом в «Амкар». Напомним, ранее в руководстве пермского клуба заявили, что 20-летний россиянин подписал с красно-черными контракт на 3,5 года.

    «Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии, которые вкладывали в меня свои знания и усилия, всех болельщиков!

    Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решение перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания»!» – написал Гасилин на своей странице в Instagram.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит-2» в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.02.2017 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 20:05

      Всех своих разбазарили!Надеюсь через три года на возвращение Семака в качестве главного тренера и ориентирование Зенита на своих воспитанников.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2017, 19:50

      Нам свои игроки не нужны, нам бразильцев подавай.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 23 февраля 2017, 19:17

      правильно Зенит сделал, ну лучше в аренду отдали бы, он игрок очень талантливый, ну главное не сглазить, удачи парню!

      1
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      Рейтинг: +18

      Dima_list > STAFOR13 24 февраля 2017, 15:14

      главное что бы за зеленой бумажкой не рвался, а играть хотел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 23 февраля 2017, 18:57

      Удачи Алексею! Надеюсь что еще вернешься в Зенит.

      0
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      Рейтинг: +71

      besk 23 февраля 2017, 18:40

      Канунников #2

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