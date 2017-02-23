Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гасилин попрощался с «Зенитом»

23 февраля 2017, 18:23
6

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин попрощался с петербургским клубом перед переходом в «Амкар». Напомним, ранее в руководстве пермского клуба заявили, что 20-летний россиянин подписал с красно-черными контракт на 3,5 года.

«Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии, которые вкладывали в меня свои знания и усилия, всех болельщиков!

Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решение перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания»!» – написал Гасилин на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит-2» в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Гасилин Алексей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
besk
1487864426
Канунников #2
Ответить
spaike
1487865451
Удачи Алексею! Надеюсь что еще вернешься в Зенит.
Ответить
STAFOR13
1487866645
правильно Зенит сделал, ну лучше в аренду отдали бы, он игрок очень талантливый, ну главное не сглазить, удачи парню!
Ответить
Zeff
1487868656
Нам свои игроки не нужны, нам бразильцев подавай.
Ответить
Gullit 76
1487869543
Всех своих разбазарили!Надеюсь через три года на возвращение Семака в качестве главного тренера и ориентирование Зенита на своих воспитанников.
Ответить
Главные новости
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
4
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
8
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
3
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
10
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
21:25
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
1
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
10
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
5
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
3
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+