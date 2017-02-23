Гасилин попрощался с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин попрощался с петербургским клубом перед переходом в «Амкар». Напомним, ранее в руководстве пермского клуба заявили, что 20-летний россиянин подписал с красно-черными контракт на 3,5 года.

«Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии, которые вкладывали в меня свои знания и усилия, всех болельщиков!

Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решение перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания»!» – написал Гасилин на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит-2» в ФНЛ 18 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.