Агент Руни отправился в Китай для проведения переговоров

Футбольный агент Пол Стретфорд, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, отправился в Пекин для проведения переговоров с клубами, заинтересованными в трансфере капитана сборной Англии. Вчера стало известно, что сам футболист заинтересован в таком трансфере, а руководство «МЮ» дало разрешение на переход.

Стоит отметить, что трансферное окно в Китае будет открыто до 28 февраля. Именно до этого момента агент Руни должен успеть уладить все нюансы. В услугах форварда заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейджин Гуоань».

В текущем сезоне Руни провел 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.