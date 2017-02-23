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    Агент Руни отправился в Китай для проведения переговоров

    Футбольный агент Пол Стретфорд, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, отправился в Пекин для проведения переговоров с клубами, заинтересованными в трансфере капитана сборной Англии. Вчера стало известно, что сам футболист заинтересован в таком трансфере, а руководство «МЮ» дало разрешение на переход.

    Стоит отметить, что трансферное окно в Китае будет открыто до 28 февраля. Именно до этого момента агент Руни должен успеть уладить все нюансы. В услугах форварда заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейджин Гуоань».

    В текущем сезоне Руни провел 17 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.02.2017 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 23 февраля 2017, 10:21

      если чувствуешь что тянешь команду вниз значит надо уйти. несмотря на твой статус в этой команде

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