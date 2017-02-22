Михаил Кержаков считает, что «Зенит» не проиграл «Андерлехту» крупнее из-за Лодыгина

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, ныне выступающий на правах аренды за «Оренбург», выразил мнение, что вратарь сине-бело-голубых Юрий Лодыгин спас петербургский клуб от более крупного поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, подопечные Мирчи Луческу уступили бельгийской команде со счетом 0:2.

«Что касается «Зенита», то, конечно, это был не лучший матч, и, во многом благодаря Юре Лодыгину удалось не проиграть крупнее. Разница в два мяча не такая катастрофическая, можно их отыгрывать и не пропускать. «Зенит», уверен, на домашнюю встречу, выйдет совсем с другим настроем, и в итоге выполнит задачу», – сказал Кержаков.

Ответная встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.