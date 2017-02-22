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    Тарасов: «Семин – авторитет для «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов уверен, что жесткость характера нынешнего главного тренера команды Юрия Семина идет только на пользу. Напомним, что 29-летний футболист играл под управлением Семина в 2009 году, когда специалист пригласил его в стан железнодорожников.

    «Не Семин изменился, а футбол. Другие тренировки, другой подход. А каким он был человеком, таким и остался. Что касается сборов, то даже не столько они изменились, сколько я к ним иначе стал относиться. Тогда мне было тяжелее. Тем более на уровне Лоськова, Сычева, Сенникова, а я – молодой, сырой. Теперь ответственнее отношусь к делу, поэтому и проще.

    Знаю, что Юрий Павлович иногда играет в футбол. Всем бы так двигаться в 69 лет. Мой последний официальный матч за «Локо» был в Краснодаре, когда Семин прыгнул через высокий бортик. На тот эпизод многие обратили внимание.

    Семин – авторитет для «Локомотива». Не могу сказать, что он прямо жесткий, но когда нужно, то действительно требовательный. Если выполнять все его установки, то проблем не будет. Хотя и Черевченко мог накричать», – сказал Тарасов.

    В текущем сезоне «Локомотив» после 17 туров занимает 10 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 23 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 07:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 февраля 2017, 14:45

      Надень майку с портретом Семина.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:11


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      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 февраля 2017, 08:37

      Согласен

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 22 февраля 2017, 08:24

      Все пока сыроваты

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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 22 февраля 2017, 08:16

      Локомотив пока днище

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