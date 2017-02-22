Тарасов: «Семин – авторитет для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов уверен, что жесткость характера нынешнего главного тренера команды Юрия Семина идет только на пользу. Напомним, что 29-летний футболист играл под управлением Семина в 2009 году, когда специалист пригласил его в стан железнодорожников.

«Не Семин изменился, а футбол. Другие тренировки, другой подход. А каким он был человеком, таким и остался. Что касается сборов, то даже не столько они изменились, сколько я к ним иначе стал относиться. Тогда мне было тяжелее. Тем более на уровне Лоськова, Сычева, Сенникова, а я – молодой, сырой. Теперь ответственнее отношусь к делу, поэтому и проще.

Знаю, что Юрий Павлович иногда играет в футбол. Всем бы так двигаться в 69 лет. Мой последний официальный матч за «Локо» был в Краснодаре, когда Семин прыгнул через высокий бортик. На тот эпизод многие обратили внимание.

Семин – авторитет для «Локомотива». Не могу сказать, что он прямо жесткий, но когда нужно, то действительно требовательный. Если выполнять все его установки, то проблем не будет. Хотя и Черевченко мог накричать», – сказал Тарасов.

В текущем сезоне «Локомотив» после 17 туров занимает 10 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 23 очка.