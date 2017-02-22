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Тарасов: «Семин – авторитет для «Локомотива»

22 февраля 2017, 07:56
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов уверен, что жесткость характера нынешнего главного тренера команды Юрия Семина идет только на пользу. Напомним, что 29-летний футболист играл под управлением Семина в 2009 году, когда специалист пригласил его в стан железнодорожников.

«Не Семин изменился, а футбол. Другие тренировки, другой подход. А каким он был человеком, таким и остался. Что касается сборов, то даже не столько они изменились, сколько я к ним иначе стал относиться. Тогда мне было тяжелее. Тем более на уровне Лоськова, Сычева, Сенникова, а я – молодой, сырой. Теперь ответственнее отношусь к делу, поэтому и проще.

Знаю, что Юрий Павлович иногда играет в футбол. Всем бы так двигаться в 69 лет. Мой последний официальный матч за «Локо» был в Краснодаре, когда Семин прыгнул через высокий бортик. На тот эпизод многие обратили внимание.

Семин – авторитет для «Локомотива». Не могу сказать, что он прямо жесткий, но когда нужно, то действительно требовательный. Если выполнять все его установки, то проблем не будет. Хотя и Черевченко мог накричать», – сказал Тарасов.

В текущем сезоне «Локомотив» после 17 туров занимает 10 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 23 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (5)
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artem 81
1487740574
Локомотив пока днище
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Cosh18
1487741047
Все пока сыроваты
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bumer_moscow
1487741861
Согласен
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Bozman88
1487747501
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vgarakh
1487763955
Надень майку с портретом Семина.
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