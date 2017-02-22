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Подберезкин мечтает попасть в сборную России

22 февраля 2017, 07:42
4

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин знает о причинах, которые мешают ему пробиться в национальную команду. При этом 24-летний футболист рассчитывает рано или поздно оказаться в составе сборной России.

– Когда формировалась сборная для участия в чемпионате Европы, гуру российского рынка трансферов Герман Ткаченко заявил, что вы вполне заслуживаете попасть в заявку. Надеялись тогда оказаться в национальной команде?

– Не задумываюсь об этом, мое дело тренироваться и играть. В клубе и в сборной есть тренеры, они определяют, кого вызывать, а кого нет. На что-то надеяться – неправильно, нужно выполнять свою работу. Если бы тренеру понадобилась моя помощь и он был бы заинтересован во мне, меня бы вызвали. Но никаких контактов не происходило.

– Что вы испытывали, когда читали об этом?

– Сам ничего не читал, в основном от журналистов слышал. А мечта сыграть за сборную, конечно, есть.

– Чего, на ваш взгляд, вам пока не хватает для того, чтобы в нее пробиться?

– Наверное, уверенности в игре, стабильности какой-то. Мало результативных действий – голов и передач. Есть над чем работать. Думаю, в этом причина.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний игрок провел в составе «Краснодара» шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Подберезкин Вячеслав
Комментарии (4)
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bolela_16
1487744201
мечтать не вредно...
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Bozman88
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Pal4ik
1487758886
Средний уровень по российским меркам,хорошо что сам всё понимает
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aurora5858
1487828826
Слабоват
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