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    Подберезкин мечтает попасть в сборную России

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин знает о причинах, которые мешают ему пробиться в национальную команду. При этом 24-летний футболист рассчитывает рано или поздно оказаться в составе сборной России.

    – Когда формировалась сборная для участия в чемпионате Европы, гуру российского рынка трансферов Герман Ткаченко заявил, что вы вполне заслуживаете попасть в заявку. Надеялись тогда оказаться в национальной команде?

    – Не задумываюсь об этом, мое дело тренироваться и играть. В клубе и в сборной есть тренеры, они определяют, кого вызывать, а кого нет. На что-то надеяться – неправильно, нужно выполнять свою работу. Если бы тренеру понадобилась моя помощь и он был бы заинтересован во мне, меня бы вызвали. Но никаких контактов не происходило.

    – Что вы испытывали, когда читали об этом?

    – Сам ничего не читал, в основном от журналистов слышал. А мечта сыграть за сборную, конечно, есть.

    – Чего, на ваш взгляд, вам пока не хватает для того, чтобы в нее пробиться?

    – Наверное, уверенности в игре, стабильности какой-то. Мало результативных действий – голов и передач. Есть над чем работать. Думаю, в этом причина.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний игрок провел в составе «Краснодара» шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 февраля 2017, 08:47

      Слабоват

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      Рейтинг: +10

      Pal4ik 22 февраля 2017, 13:21

      Средний уровень по российским меркам,хорошо что сам всё понимает

      0
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:11


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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 февраля 2017, 09:16

      мечтать не вредно...

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