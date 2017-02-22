Торрес забил в Лиге чемпионов впервые с апреля 2016 года

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поразил ворота «Байера» (4:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот гол стал для испанца первым в самом престижном клубном европейском турнире с апреля 2016 года. В последний раз ему удавалось отличиться в первой четвертьфинальной встрече против «Барселоны» (1:2) в прошлом розыгрыше. Интересно, что в том матче 32-летний футболист был удален с поля еще в первом тайме.

В текущем сезоне Торрес провел 28 игр, забив семь мячей и сделав три результативные передачи.

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