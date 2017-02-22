Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торрес забил в Лиге чемпионов впервые с апреля 2016 года

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поразил ворота «Байера» (4:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот гол стал для испанца первым в самом престижном клубном европейском турнире с апреля 2016 года. В последний раз ему удавалось отличиться в первой четвертьфинальной встрече против «Барселоны» (1:2) в прошлом розыгрыше. Интересно, что в том матче 32-летний футболист был удален с поля еще в первом тайме.

    В текущем сезоне Торрес провел 28 игр, забив семь мячей и сделав три результативные передачи.

    Рекорд Гризманна, скорострельность Гамейро и убитые надежды «Байера». Что творилось в Леверкузене

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 02:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:18


      Заработок от 4000 рублей в день!
      3 ПРОВЕРЕННЫХ сервиса которые действительно платят
      1-й сервис - http://links.email/p/li6r2
      2-й сервис - http://links.email/p/3bdfv
      3-й сервис - http://links.email/p/a6k8b



      498094

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 февраля 2017, 08:00

      как-то незаметно ему стало уже 32(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 22 февраля 2017, 04:42

      Крссава Торрес, кажется он стал играть больше на команду и у него стало получатся, Гамейро вообще пахал, надо брать пример с таких игроков.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11