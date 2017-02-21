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    Пуйоль: «Если кто и может отыграть четыре мяча, так это «Барселона»

    Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль выразил мнение, что каталонский клуб еще сохраняет шансы, чтобы пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, ранее сине-гранатовые крупно уступили «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала турнира со счетом 0:4.

    «Самое время, чтобы объединиться. Только вместе можно исправить ситуацию. Результат в Париже получился обидным, но если и есть такая команда, которая может отыграть четыре мяча, то это «Барселона». Это сложно, но не невозможно. Сомневаться нельзя, нужно бороться до конца», – сказал Пуйоль.

    Напомним, ответная встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 8 марта на «Камп Ноу». Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    21.02.2017 20:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 22 февраля 2017, 11:22

      эта Барселона слишком часто проваливается в защите, поэтому от ПСЖ еще пропустит 1-2 гола , и что б пройти надо забить 6-7 -это невозможно особенно в нынешнем состоянии когда даже Леганесу еле как 2 забивают.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 февраля 2017, 22:50

      Я в это поверил бы если в защите ты еще был бы и с повязкой

      0
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 21 февраля 2017, 22:03

      не пройдут они псж

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 февраля 2017, 21:17

      В 2013 году после первого матча с Баварией вы тоже самое говорили. Результат всем известен.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Lester84 21 февраля 2017, 22:50

      Не сравнивай бмв с рено... тогда у барсы защита и месси и тренер не суареса не неймара... а щас все

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2017, 21:00

      Надо в первом тайме забить дважды и не пропустить. ПСЖ может занервничать. В таком случае есть шанс их пройти. А если как обычно начнут катать мяч туда- сюда весь тайм то пиши пропало...

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