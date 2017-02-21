Пуйоль: «Если кто и может отыграть четыре мяча, так это «Барселона»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль выразил мнение, что каталонский клуб еще сохраняет шансы, чтобы пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, ранее сине-гранатовые крупно уступили «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала турнира со счетом 0:4.

«Самое время, чтобы объединиться. Только вместе можно исправить ситуацию. Результат в Париже получился обидным, но если и есть такая команда, которая может отыграть четыре мяча, то это «Барселона». Это сложно, но не невозможно. Сомневаться нельзя, нужно бороться до конца», – сказал Пуйоль.

Напомним, ответная встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 8 марта на «Камп Ноу». Начало – в 22:45 по московскому времени.