Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер вратарей «Зенита» считает, что Лодыгин чересчур сильно переживает из-за ошибок

Тренер вратарей «Зенита» считает, что Лодыгин чересчур сильно переживает из-за ошибок

21 февраля 2017, 12:20
4

Тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич высказал мнение об игре голкипера Юрия Лодыгина в петербургском клубе. Рогич предположил, что россиянин чересчур эмоционально переживает из-за допущенных ошибок, которые не позволяют ему действовать более хладнокровно в следующих играх.

– У вас есть объяснение ошибкам Лодыгина?

– Ошибка – это ошибка только тогда, когда она влияет на результат. В матче с «Краснодаром» Юра все сделал правильно: нельзя было ловить мяч, и он выбил его кулаком. Но потом на отходе ему чуть-чуть помешал свой игрок. Ну и Окриашвили пробил мастерски, кто мог ждать такой удар ножницами?

В других случаях Юра допускал ошибки, и мы выигрывали. Это я не считаю ошибкой, ее нужно поскорее забыть. Может быть, Юра слишком много думал об этом. Если заморачиваться, то бац! – тут же следует вторая ошибка. Важно уметь забывать об этом. Все, поезд ушел, нужно смотреть только вперед.

В нынешнем сезоне чемпионата России Лодыгин провел 11 матчей, в которых пропустил восемь мячей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Jenea83
1487669266
Юра зачем переживать. Бери пример с Кокорина. Тому вообще фиолетово)))
Ответить
VVM1964
1487674565
ТОНКАЯ ДУШЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ТРОГАТЕЛЬНАЯ НАТУРА ? - МЕЖДУ ФУТБОЛОМ И БАЛЕТОМ НАДО БЫЛО ВЫБИРАТЬ ВТОРОЕ .
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
2
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
6
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
2
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
12
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Все новости
Все новости
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
1
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
4
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
3
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
4
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+