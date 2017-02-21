Тренер вратарей «Зенита» считает, что Лодыгин чересчур сильно переживает из-за ошибок

Тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич высказал мнение об игре голкипера Юрия Лодыгина в петербургском клубе. Рогич предположил, что россиянин чересчур эмоционально переживает из-за допущенных ошибок, которые не позволяют ему действовать более хладнокровно в следующих играх.

– У вас есть объяснение ошибкам Лодыгина?

– Ошибка – это ошибка только тогда, когда она влияет на результат. В матче с «Краснодаром» Юра все сделал правильно: нельзя было ловить мяч, и он выбил его кулаком. Но потом на отходе ему чуть-чуть помешал свой игрок. Ну и Окриашвили пробил мастерски, кто мог ждать такой удар ножницами?

В других случаях Юра допускал ошибки, и мы выигрывали. Это я не считаю ошибкой, ее нужно поскорее забыть. Может быть, Юра слишком много думал об этом. Если заморачиваться, то бац! – тут же следует вторая ошибка. Важно уметь забывать об этом. Все, поезд ушел, нужно смотреть только вперед.

В нынешнем сезоне чемпионата России Лодыгин провел 11 матчей, в которых пропустил восемь мячей.