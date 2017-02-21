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    Тренер вратарей «Зенита» считает, что Лодыгин чересчур сильно переживает из-за ошибок

    Тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич высказал мнение об игре голкипера Юрия Лодыгина в петербургском клубе. Рогич предположил, что россиянин чересчур эмоционально переживает из-за допущенных ошибок, которые не позволяют ему действовать более хладнокровно в следующих играх.

    – У вас есть объяснение ошибкам Лодыгина?

    – Ошибка – это ошибка только тогда, когда она влияет на результат. В матче с «Краснодаром» Юра все сделал правильно: нельзя было ловить мяч, и он выбил его кулаком. Но потом на отходе ему чуть-чуть помешал свой игрок. Ну и Окриашвили пробил мастерски, кто мог ждать такой удар ножницами?

    В других случаях Юра допускал ошибки, и мы выигрывали. Это я не считаю ошибкой, ее нужно поскорее забыть. Может быть, Юра слишком много думал об этом. Если заморачиваться, то бац! – тут же следует вторая ошибка. Важно уметь забывать об этом. Все, поезд ушел, нужно смотреть только вперед.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Лодыгин провел 11 матчей, в которых пропустил восемь мячей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.02.2017 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2017, 12:27

      Юра зачем переживать. Бери пример с Кокорина. Тому вообще фиолетово)))

      2
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Jenea83 21 февраля 2017, 14:56

      Почему не с Акинфеева. Один ляп за другим и спокойно считает себя лучшим.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > Viktor781 21 февраля 2017, 15:26

      Просто эта новость касалась игрока Зенита. Вот и написал про игрока из его же команды.

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