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    Самедов: «Мечтаю в 32 года выиграть чемпионат со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, каким выдалось его возвращение в московский клуб. Также футболист поделился планами на ближайшее будущее.

    – О чем думали в подтрибунке перед первой игрой после возвращения в «Спартак»?

    – Надел форму, было очень приятно в ней находиться. Но особенного волнения не было – это всего лишь контрольная игра. Думаю, кстати, людям нет смысла делать выводы по последним играм, мы реально выступаем на фоне усталости, но постоянно отрабатываем тактические нюансы, ищем понимание.

    – Вы вообще когда-то думали, что вернетесь в «Спартак»?

    – Я так скажу: сейчас понимаю, что все в жизни возможно. Например, в 32 года взять и осуществить мечту – выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель.

    – На что вы готовы пойти после чемпионства?

    – Ни на что. В этом плане я скучный. Просто буду очень счастлив.

    – Можете охарактеризовать «Спартак» Карреры в трех словах?

    – 100-процентная самоотдача, хорошая физическая подготовка и полная, строгая дисциплина.

    Напомним, что Самедов вернулся в «Спартак» этой зимой. По итогам 17-ти туров москвичи лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2017 09:18
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 февраля 2017, 14:42

      Так и будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 февраля 2017, 14:20

      Ты уже в Спартаке, чего тут мечтать,
      Надо пахать, пахать, пахать...
      Это тебе не в купейном ехать,
      Тут иногда нужно побегать.

      0
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      Рейтинг: +9

      Warning66613 21 февраля 2017, 13:31

      Самед опять тогда в пролёте))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 21 февраля 2017, 12:42

      давай и в 33 и в 34 тоже

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 21 февраля 2017, 12:37

      Это все чего добьется самка

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 февраля 2017, 12:34

      Лизоблюд

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 февраля 2017, 12:28

      МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 12:06

      Мечтай, мечтай Саша! В свое время Дениска по фамилии Глушаков, чуть ли не до кровавой диареи, рассказывал СМИ, что и как и зачем он в "Спартак" поехал. За титулами и чтобы в еврокубках играть. Сундук себе огромный заказал, чтобы медали хранить, а только сундук за пять или шесть лет пылью покрылся!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 февраля 2017, 11:55

      Никогда не понимал ,как выглядит Джавдет..и почему он в Сухом ручье...

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 февраля 2017, 11:39

      Самедов: «Мечтаю в 32-м году выиграть чемпионат со «Спартаком»

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