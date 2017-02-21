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  • Самедов: «Мечтаю в 32 года выиграть чемпионат со «Спартаком»

Самедов: «Мечтаю в 32 года выиграть чемпионат со «Спартаком»

21 февраля 2017, 09:18
28

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, каким выдалось его возвращение в московский клуб. Также футболист поделился планами на ближайшее будущее.

– О чем думали в подтрибунке перед первой игрой после возвращения в «Спартак»?

– Надел форму, было очень приятно в ней находиться. Но особенного волнения не было – это всего лишь контрольная игра. Думаю, кстати, людям нет смысла делать выводы по последним играм, мы реально выступаем на фоне усталости, но постоянно отрабатываем тактические нюансы, ищем понимание.

– Вы вообще когда-то думали, что вернетесь в «Спартак»?

– Я так скажу: сейчас понимаю, что все в жизни возможно. Например, в 32 года взять и осуществить мечту – выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель.

– На что вы готовы пойти после чемпионства?

– Ни на что. В этом плане я скучный. Просто буду очень счастлив.

– Можете охарактеризовать «Спартак» Карреры в трех словах?

– 100-процентная самоотдача, хорошая физическая подготовка и полная, строгая дисциплина.

Напомним, что Самедов вернулся в «Спартак» этой зимой. По итогам 17-ти туров москвичи лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (28)
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killerman77
1487658908
а "Copa del Sol" уже не котируется ?
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ALeX-161-rus
1487659101
Чтобы поддержать одноклубников,надо будет до Баку пешочком. А если серьезно,то желаю удачи.
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vladimir-7
1487661060
Мечты закончились. Самедов теперь не выиграет чемпионат никогда.
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adekvat
1487662066
А что еше остается делать со спартаком только мечтать.
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Nerlinger
1487662578
Перебьетесь! Оба!!!
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KalterJax
1487662651
Глушак вон тоже за чемпионством побежал) ничего не вышло из этого)
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mialkov
1487662716
Саша, удачи! Желаю воплотить мечту в жизнь!!!
Ответить
NEMETSRUS
1487663400
Мечтать ге вредно!
Ответить
спартак спартаков1
1487664499
и мы ждём этого
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1487667966
Мечтай, мечтай Саша! В свое время Дениска по фамилии Глушаков, чуть ли не до кровавой диареи, рассказывал СМИ, что и как и зачем он в "Спартак" поехал. За титулами и чтобы в еврокубках играть. Сундук себе огромный заказал, чтобы медали хранить, а только сундук за пять или шесть лет пылью покрылся!
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