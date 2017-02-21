Самедов: «Мечтаю в 32 года выиграть чемпионат со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, каким выдалось его возвращение в московский клуб. Также футболист поделился планами на ближайшее будущее.

– О чем думали в подтрибунке перед первой игрой после возвращения в «Спартак»?

– Надел форму, было очень приятно в ней находиться. Но особенного волнения не было – это всего лишь контрольная игра. Думаю, кстати, людям нет смысла делать выводы по последним играм, мы реально выступаем на фоне усталости, но постоянно отрабатываем тактические нюансы, ищем понимание.

– Вы вообще когда-то думали, что вернетесь в «Спартак»?

– Я так скажу: сейчас понимаю, что все в жизни возможно. Например, в 32 года взять и осуществить мечту – выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель.

– На что вы готовы пойти после чемпионства?

– Ни на что. В этом плане я скучный. Просто буду очень счастлив.

– Можете охарактеризовать «Спартак» Карреры в трех словах?

– 100-процентная самоотдача, хорошая физическая подготовка и полная, строгая дисциплина.

Напомним, что Самедов вернулся в «Спартак» этой зимой. По итогам 17-ти туров москвичи лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.