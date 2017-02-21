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    Натхо: «К счастью, все позади, и я могу играть»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о том, каким выдалось его возвращение в основную группу после восстановления от травмы.

    — Я пропустил много занятий, это было нелегко, в том числе и психологически. Счастлив вернуться, теперь буду шаг за шагом набирать форму. Официальные матчи уже близко, но время для подготовки еще есть.

    — Голеностоп сегодня напоминал о себе?

    — Сегодня — нет, чему я очень рад, но в первые дни после возвращения такое возможно. Я готов к тому, что болевые ощущения как-то проявятся, на данной стадии восстановления это не исключено. Стараюсь максимально правильно готовить себя к нагрузкам, до и после тренировок буду проделывать все необходимые манипуляции, предписанные медиками.

    — Как справлялся с собой все это время? Рядом ребята играют в футбол, а ты целый день проводишь в тренажерке…

    — О, это было очень тяжело! Если честно, я чуть не сошел с ума, потому что больше всего на свете хотел выйти на зеленое поле! Сейчас, к счастью, все позади, и я могу играть.

    — Рассчитываешь ли принять участие в оставшихся товарищеских матчах?

    — Посмотрим, как будет вести себя голеностоп. Если не будет боли, думаю, тренеры меня выпустят. Мы примем решение сообща — учитывая рекомендации физиотерапевтов и врачей, которым я хотел бы сказать огромное спасибо за восстановление!

    В текущем сезоне Натхо сыграл в 21-м матче за ЦСКА, забив три гола и оформив одну результативную передачу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.02.2017 07:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 февраля 2017, 12:42

      Ждем в официальных матчах! Удачи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 21 февраля 2017, 11:07

      Здоровья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 февраля 2017, 11:04

      По сути - игрок обоймы, но не основы на данный момент
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 21 февраля 2017, 07:37

      На завершающие туры чемпионата нужны все футболисты и здоровые.

      3
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