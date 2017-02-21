Натхо: «К счастью, все позади, и я могу играть»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о том, каким выдалось его возвращение в основную группу после восстановления от травмы.

— Я пропустил много занятий, это было нелегко, в том числе и психологически. Счастлив вернуться, теперь буду шаг за шагом набирать форму. Официальные матчи уже близко, но время для подготовки еще есть.

— Голеностоп сегодня напоминал о себе?

— Сегодня — нет, чему я очень рад, но в первые дни после возвращения такое возможно. Я готов к тому, что болевые ощущения как-то проявятся, на данной стадии восстановления это не исключено. Стараюсь максимально правильно готовить себя к нагрузкам, до и после тренировок буду проделывать все необходимые манипуляции, предписанные медиками.

— Как справлялся с собой все это время? Рядом ребята играют в футбол, а ты целый день проводишь в тренажерке…

— О, это было очень тяжело! Если честно, я чуть не сошел с ума, потому что больше всего на свете хотел выйти на зеленое поле! Сейчас, к счастью, все позади, и я могу играть.

— Рассчитываешь ли принять участие в оставшихся товарищеских матчах?

— Посмотрим, как будет вести себя голеностоп. Если не будет боли, думаю, тренеры меня выпустят. Мы примем решение сообща — учитывая рекомендации физиотерапевтов и врачей, которым я хотел бы сказать огромное спасибо за восстановление!

В текущем сезоне Натхо сыграл в 21-м матче за ЦСКА, забив три гола и оформив одну результативную передачу.