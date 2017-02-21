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    Симеоне: «Байер» постарается максимально осложнить нам жизнь»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» поделился мнением о сопернике. По словам специалиста, немецкий клуб очень силен в атакующей игре.

    «Байер» – очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Беллараби и Кай Хавец. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы играем так. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как все завтра сложится», – сказал Симеоне.

    Напомним, встреча состоится 21 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.02.2017 00:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 февраля 2017, 06:02

      В этом можно не сомневаться

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