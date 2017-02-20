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    Самедов очень рад, что его никогда не звал ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о своей карьере. По словам игрока, он не жалеет ни об одном из поступков в своей футбольной жизни.

    «Задумался бы я, если бы «Спартак» шел в середине таблицы, ЦСКА был наверху и оба клуба сделали бы мне предложение? Отвечу как думаю, здесь нет показухи: не задумываясь перешел бы в «Спартак». Как воспитанник «Спартака» я очень рад, что меня никогда не звал ЦСКА и с этим клубом я не сталкивался. А вообще были разные предложения, но я в карьере ни о чем не жалею.

    Когда за 30 стукнуло, думал: надо бы попробовать поиграть в Европе, если будет возможность. Но, опять же, мысли поздно поменялись. Поставь мою нынешнюю голову 20-летнему парню, может, все в моей карьере было бы по-другому», – сказал футболист.

    Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» текущей зимой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2017 23:06
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 21 февраля 2017, 13:54

      ну и сказал - то мечтал все чемпионом быть -и отказал бы ЦСКА - ну и болтун ведь если бы Спартак шел на 3 месте не перешел бы наверняка - а сейчас рад форме да как она душу греет - ну зачем тебе это промолчи - если у тебя мозги есть

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 21 февраля 2017, 12:47

      кому ты нужен, как тряпку швыряют с одной скамейки на другую, в европу он захотел, лавку полировать, все чего ты достоин

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 февраля 2017, 12:38

      Таких в ЦСКА не берут, только в пищевик...

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 21 февраля 2017, 11:41

      Был бы рад - в слух акцентированно не говорил бы...

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 февраля 2017, 11:32

      Самедов никогда не был настолько хорош, чтобы быть таким востребованным. Переоценивает себя не слабо.

      2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 февраля 2017, 11:02

      Карьера футболиста во многом лотерея.. от головы, конечно, многое зависит, но не все! Здоровье спортсмена - не продолжительно, в любой момент можно получить травму и весь твой жизненный путь - тупик (можно реинкарнироваться в другом качестве, но обычно уровень общего образования и интеллект невысокие и они чахнут). Зарабатывают, сколько могут на момент. Где сгодился, там и пригодился (учитывая "последовательную тренерскую политику" Спартака). Если будут доверять в клубе - мотивация сделает его лучшим в команде.
      Удачи!

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 21 февраля 2017, 11:00

      Из Спартака в ЦСКА хода нет!!!

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 февраля 2017, 10:26

      Если самедов на поле хорош так же, как и с журналюгами, то мы уже знаем лучшего игрока этого сезона

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 февраля 2017, 10:25

      что за петушила? задолбали уже его высказывания как он с детства за спартак и вся жизнь спартак. в 32 года получил шанс выиграть премьер лигу и все, завелся

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 февраля 2017, 08:50

      Самедов сейчас играл бы в Зените, то сказал бы, что в Спартак не перешёл
      если его пригласили бы туда.

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