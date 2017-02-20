Самедов очень рад, что его никогда не звал ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о своей карьере. По словам игрока, он не жалеет ни об одном из поступков в своей футбольной жизни.

«Задумался бы я, если бы «Спартак» шел в середине таблицы, ЦСКА был наверху и оба клуба сделали бы мне предложение? Отвечу как думаю, здесь нет показухи: не задумываясь перешел бы в «Спартак». Как воспитанник «Спартака» я очень рад, что меня никогда не звал ЦСКА и с этим клубом я не сталкивался. А вообще были разные предложения, но я в карьере ни о чем не жалею.

Когда за 30 стукнуло, думал: надо бы попробовать поиграть в Европе, если будет возможность. Но, опять же, мысли поздно поменялись. Поставь мою нынешнюю голову 20-летнему парню, может, все в моей карьере было бы по-другому», – сказал футболист.

Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» текущей зимой.