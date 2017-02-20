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Самедов очень рад, что его никогда не звал ЦСКА

20 февраля 2017, 23:06
48

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о своей карьере. По словам игрока, он не жалеет ни об одном из поступков в своей футбольной жизни.

«Задумался бы я, если бы «Спартак» шел в середине таблицы, ЦСКА был наверху и оба клуба сделали бы мне предложение? Отвечу как думаю, здесь нет показухи: не задумываясь перешел бы в «Спартак». Как воспитанник «Спартака» я очень рад, что меня никогда не звал ЦСКА и с этим клубом я не сталкивался. А вообще были разные предложения, но я в карьере ни о чем не жалею.

Когда за 30 стукнуло, думал: надо бы попробовать поиграть в Европе, если будет возможность. Но, опять же, мысли поздно поменялись. Поставь мою нынешнюю голову 20-летнему парню, может, все в моей карьере было бы по-другому», – сказал футболист.

Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» текущей зимой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Самедов Александр
Комментарии (48)
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zagrizlik
1487622255
ЦСКА пенсионный фонд не скупает,это к спартаку.
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Dellleone
1487624715
Теперь у спартака с самедовым есть все шансы выйграть второй копа дель соль.
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Smolov90
1487624842
Самое интересное, что мы никогда не узнаем, как бы ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ПОСТУПИЛ, если бы ЦСКА находясь на верху таблицы( а соотвественно была бы более реальная возможность получить медали высокой пробы) пригласил бы его в команду! Минимум, наверняка бы ОЧЕНЬ ЗАДУМАЛСЯ! Как игрок он сильный, но как всех послушаешь, одни герои, и преданности с благородством никому не занимать....
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DIDI 23
1487625476
Самедов очень рад, что его никогда не звал Реал, МС, ПСЖ, Бавария и Барселона. И вообще его футбольная карьера не выходила дальше МКАДа.
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Lesha VV
1487626644
Пошёл бы туда , где больше денег заплатили ...
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Супермачо
1487631215
1. "По словам игрока, он не жалеет ни об одном из поступков в своей футбольной жизни." 2. "Поставь мою нынешнюю голову 20-летнему парню, может, все в моей карьере было бы по-другому», – сказал футболист." Две фразы из этой новости я рядом просто поставил. И где логика?
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Аид666
1487642525
а как ЦСКА-то рад что не сделал предложение)
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АЛЕКС 58
1487647743
Это уже вошло в привычку у всех,кто меняет клуб,Нужно же набирать очки перед болелами,перед руководством. Все мы знаем,что патриотизм остался в прошлом.Пусть поговорит,может кто и поверит!
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Опорник84
1487650303
А о чем жалеть, играл там где хорошо платили! Флаг тебе в руки! Только сейчас не надо петь о любви к Спартаку! Знаем мы твою любовь!
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CSKA471
1487654498
Пи...добол
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