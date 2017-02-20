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  • Источник: Гарсия и Иванович – в тройке самых высокооплачиваемых футболисов РФПЛ

Источник: Гарсия и Иванович – в тройке самых высокооплачиваемых футболисов РФПЛ

20 февраля 2017, 13:28
22

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на сегодняшний день являются самыми высокооплачиваемыми футболистами в чемпионат России. Зарплата как одного, так и второго составляет 4,5 миллиона евро в год. На третьем месте в рейтинге расположился еще один игрок петербургского клуба – защитник Бранислав Иванович, который зарабатывает чуть меньше – 4,1 миллиона.

Всего же в первую 10-ку самых «доходных» игроков РФПЛ вошли по три представителя «Зенита» и «Локомотива», и по два – «Спартака» и «Рубина».

Топ зарплат игроков РФПЛ

1. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 миллиона евро в год

1. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

4. Янн М’Вила («Рубин») – 4

4. Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7. Квинси Промес («Спартак») – 3,8

7. Мануэль Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

11. Данни («Зенит») – 3,4

12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

13. Жулиано («Зенит») – 3

13. Жонатас («Рубин») – 3

16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

16. Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

16. Олег Шатов («Зенит») – 2,5

16. Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

16. Федор Смолов («Краснодар») – 2,5

16. Александр Самедов («Спартак») – 2,5

16. Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Иванович Бранислав Чорлука Ведран
Комментарии (22)
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mdu86
1487589271
Что-то мне не верится, что у Денисова з/п в Локомотиве 4 млн
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АртурZaСМ
1487590850
Не ту профессию я выбрал((( говорила мама иди в футболисты... шутка конечно не говорила мне так мама, а надо было...
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ufos73
1487593212
Это официальная, без премиальных и все такое... Рубин удивил, от куда такие бабки на ЗП???
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Павелий
1487594551
В первых 22 игроках: Зенит - 9 = 29,9 млн. евро в год!!!! Рубин - 4 Спартак - 3 Локо - 3 ЦСКА - 1 Краснодар - 1 Не пора ли посадить Миллера с конфискацией?
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ВЛАДИВОСТОК
1487594765
Не люблю вообще то про деньги чужие рассуждать . В весь список лезть не хочу , вот только не понятно за что Бранислав Иванович , такие деньги хапнул на закате своей карьеры ??? В основу Челси не проходил не тянул , а тут вдруг усилил Зенит ???
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Fju-2
1487598798
Далеко нам ещё до Китая(
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Zeff
1487598829
Шатову надо в рублях платить.
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алекс88
1487599601
Сонга в печь с такой зарплатой
Ответить
XaXatyn
1487606813
Я все не понимаю зачем они Денисова взяли ?
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KuPe4iK
1487633148
Сонг, Алекс Сумма трансфера в Барселону , по данным каталонского клуба, составила около 19 млн евро, при этом потенциальному покупателю придётся заплатить за игрока около 80 млн евро(ЗА СКОЛЬКО ОН В РУБИН ТО ПЕРЕШЕЛ)?
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