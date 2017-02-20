Источник: Гарсия и Иванович – в тройке самых высокооплачиваемых футболисов РФПЛ

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на сегодняшний день являются самыми высокооплачиваемыми футболистами в чемпионат России. Зарплата как одного, так и второго составляет 4,5 миллиона евро в год. На третьем месте в рейтинге расположился еще один игрок петербургского клуба – защитник Бранислав Иванович, который зарабатывает чуть меньше – 4,1 миллиона.

Всего же в первую 10-ку самых «доходных» игроков РФПЛ вошли по три представителя «Зенита» и «Локомотива», и по два – «Спартака» и «Рубина».

Топ зарплат игроков РФПЛ

1. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 миллиона евро в год

1. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

4. Янн М’Вила («Рубин») – 4

4. Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7. Квинси Промес («Спартак») – 3,8

7. Мануэль Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

11. Данни («Зенит») – 3,4

12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

13. Жулиано («Зенит») – 3

13. Жонатас («Рубин») – 3

16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

16. Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

16. Олег Шатов («Зенит») – 2,5

16. Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

16. Федор Смолов («Краснодар») – 2,5

16. Александр Самедов («Спартак») – 2,5

16. Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5