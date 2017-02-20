Источник: Гарсия и Иванович – в тройке самых высокооплачиваемых футболисов РФПЛ

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на сегодняшний день являются самыми высокооплачиваемыми футболистами в чемпионат России. Зарплата как одного, так и второго составляет 4,5 миллиона евро в год. На третьем месте в рейтинге расположился еще один игрок петербургского клуба – защитник Бранислав Иванович, который зарабатывает чуть меньше – 4,1 миллиона.
Всего же в первую 10-ку самых «доходных» игроков РФПЛ вошли по три представителя «Зенита» и «Локомотива», и по два – «Спартака» и «Рубина».
Топ зарплат игроков РФПЛ
1. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 миллиона евро в год
1. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5
3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1
4. Алекс Сонг («Рубин») – 4
4. Янн М’Вила («Рубин») – 4
4. Игорь Денисов («Локомотив») – 4
7. Квинси Промес («Спартак») – 3,8
7. Мануэль Фернандеш («Локомотив») – 3,8
9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6
10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5
11. Данни («Зенит») – 3,4
12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3
13. Доменико Кришито («Зенит») – 3
13. Жулиано («Зенит») – 3
13. Жонатас («Рубин») – 3
16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5
16. Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5
16. Олег Шатов («Зенит») – 2,5
16. Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5
16. Федор Смолов («Краснодар») – 2,5
16. Александр Самедов («Спартак») – 2,5
16. Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5