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    Источник: Гарсия и Иванович – в тройке самых высокооплачиваемых футболисов РФПЛ

    Хавбек «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на сегодняшний день являются самыми высокооплачиваемыми футболистами в чемпионат России. Зарплата как одного, так и второго составляет 4,5 миллиона евро в год. На третьем месте в рейтинге расположился еще один игрок петербургского клуба – защитник Бранислав Иванович, который зарабатывает чуть меньше – 4,1 миллиона.

    Всего же в первую 10-ку самых «доходных» игроков РФПЛ вошли по три представителя «Зенита» и «Локомотива», и по два – «Спартака» и «Рубина».

    Топ зарплат игроков РФПЛ

    1. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 миллиона евро в год

    1. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

    3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

    4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

    4. Янн М’Вила («Рубин») – 4

    4. Игорь Денисов («Локомотив») – 4

    7. Квинси Промес («Спартак») – 3,8

    7. Мануэль Фернандеш («Локомотив») – 3,8

    9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

    10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

    11. Данни («Зенит») – 3,4

    12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

    13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

    13. Жулиано («Зенит») – 3

    13. Жонатас («Рубин») – 3

    16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

    16. Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

    16. Олег Шатов («Зенит») – 2,5

    16. Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

    16. Федор Смолов («Краснодар») – 2,5

    16. Александр Самедов («Спартак») – 2,5

    16. Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5

    Источник: Sports.ru

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    20.02.2017 13:28
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 21 февраля 2017, 02:25

      Сонг, Алекс Сумма трансфера в Барселону , по данным каталонского клуба, составила около 19 млн евро, при этом потенциальному покупателю придётся заплатить за игрока около 80 млн евро(ЗА СКОЛЬКО ОН В РУБИН ТО ПЕРЕШЕЛ)?

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 февраля 2017, 19:06

      Я все не понимаю зачем они Денисова взяли ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 20 февраля 2017, 18:28

      С такими зарплатами,наши гранды должны каждый год в 1/4 ЛЧ проходить,минимум.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 20 февраля 2017, 18:01

      не слабо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 февраля 2017, 17:06

      Сонга в печь с такой зарплатой

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 февраля 2017, 16:53

      Шатову надо в рублях платить.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 20 февраля 2017, 16:53

      Далеко нам ещё до Китая(

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 20 февраля 2017, 15:46

      Не люблю вообще то про деньги чужие рассуждать . В весь список лезть не хочу , вот только не понятно за что Бранислав Иванович , такие деньги хапнул на закате своей карьеры ??? В основу Челси не проходил не тянул , а тут вдруг усилил Зенит ???

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ВЛАДИВОСТОК 21 февраля 2017, 11:40

      Не верь прессе, верь Митрофанову! Он же сказал 3 ляма значит 3!!! )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 20 февраля 2017, 15:42

      В первых 22 игроках:
      Зенит - 9 = 29,9 млн. евро в год!!!!
      Рубин - 4
      Спартак - 3
      Локо - 3
      ЦСКА - 1
      Краснодар - 1

      Не пора ли посадить Миллера с конфискацией?

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Gek Dement 20 февраля 2017, 18:13

      Да ладно?!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Gek Dement 21 февраля 2017, 11:38

      В прибыль вышел за счет огромных убытков в прошлых годах, да и прибыли там на пакетик семечек ))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Gek Dement 21 февраля 2017, 18:03

      Ваша "прибыль" это подачки газпрома! Во всем мире это называют спонсорскими вложениями, и толькор в "культурной столице" прибылью )) И не путай прибыль и доход, это вообще разные вещи! В этом году ваша "прибыль" это Халк и Витсель, и то продали на 23 ляма дешевле чем брали... Ты ща разговариваешь с бухгалтером-аудитором...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 февраля 2017, 15:20

      Это официальная, без премиальных и все такое... Рубин удивил, от куда такие бабки на ЗП???

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