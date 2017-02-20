Хомич продлил контракт с «Амкаром» на два года

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич продлил контракт с пермским клубом на два ближайших года.

«Дмитрий заслуживает самых добрых слов и как спортсмен, и как человек. Опытнейший вратарь был вынужден оставаться на скамейке запасных, поскольку выше всяких похвал играл Александр Селихов, и в этот непростой для себя момент Дмитрий проявил себя с самой лучшей стороны. Он прекрасно тренировался, всегда поддерживал Александра, и вообще не словами, а ежедневным трудом доказывал, что интересы команды у него на первом месте. Мы всегда знали, что Дмитрий готов стать первым номером «Амкара», и вот сейчас время Хомича пришло.

Мы легко договорились с ним об условиях нового контракта, и немалую роль при этом сыграло то доверие коллектива, которое он чувствует. Думаю, у него были и другие варианты, но наше предложение было подкреплено еще и особыми человеческими отношениями, которые существуют в «Амкаре». И на примере Хомича я еще раз убедился, что даже в наше прагматичное время люди это ценят», – заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов после подписания контракта.

«Я продлеваю свой контракт с «Амкаром» уже в третий раз, и вновь делаю это с радостью. Не буду скрывать, я соскучился по игре, и хочу поблагодарить руководство «Амкара» за оказанное мне доверие. Всегда очень радовался за Сашу Селихова и, как мог, помогал ему, но у меня есть и собственные амбиции. И я очень надеюсь, что мне удастся показать ту игру, которую от меня ждут одноклубники, тренеры и болельщики», – добавил вратарь.

В текущем сезоне Хомич не провел ни одного матча в составе «Амкара» в Премьер-лиге.