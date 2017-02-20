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  • Впервые в истории в составе «Барселоны» на матч Примеры вышел только один испанец

Впервые в истории в составе «Барселоны» на матч Примеры вышел только один испанец

20 февраля 2017, 01:34
22

В матче 23-го тура испанской Примеры «Барселона» выиграла у «Леганеса» со счетом 2:1. В этой игре впервые за всю историю каталонская команда вышла на матч всего с одним испанцем в составе. Этим игроком оказался Серхи Роберто. Отметим, что двойное гражданство имеют Рафинья и Лионель Месси, тоже появившиеся на поле.

Лионель Месси в этой встрече оформил дубль. На 80-й минуте матча на поле появился испанец Андрес Иньеста, для которого матч оказался 400-м в составе «Барселоны» в Примере. Интересно, что он стал лишь вторым игроком, которому покорилась эта отметка. Первым был Хави.

В таблице испанской Примеры «Барселона» занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. Мадридский клуб имеет две игры в запасе.

«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Иньеста Андрес Роберто Серджи
Комментарии (22)
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MUFC_2000
1487556570
Это очень важная статья ... Ха ха...
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hunta
1487560649
Т.е., Рафинья и Лионель Месси, имеющие испанское гражданство, - не испанцы.., может, хотя бы по половине испанца, тогда в сумме уже ДВА испанца....
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and4ever86
1487568195
ПУсть пригласят Мутко, будет по 7, как минимум, испанцев в команде. Правда Барселона будет сосать у Андерлехтов, АЕКов и т.д.
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спартак спартаков1
1487569479
оба на
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and4ever86
1487571719
Так то в наших клубах тоже не россияне на первых ролях. Я про клубы, которые играют в еврокубках, а не про всякое дно. https://bombardir.ru/teams/133 вот ссылка на состав Барсы. Посмотрите , сколько там испанцев, и это не просто "лавочники" это игроки основы. А сколько топовых испанцев играет в других топ чемпионатах? Новость ни о чем.
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sir_Alex
1487573063
Довёл Луиска команду!
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bset
1487575306
Срочно нужен лимит. А то так скоро Испания будет 61я в рейтинге ФИФА
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Urry
1487577068
Скоро и у нас некому выходить будет
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Den Bull
1487577358
Скоро Барса потерпит финансовый крах, вот тогда будет забавно)
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RedGreenHooligan
1487591840
Да кого там ставить из испанцев, если не ведется работа с академией? Во времена Гвардиоле дофига молодых игроков выходили на простые матчи(Осасуна,Бетис и прочие) и показывали себя с лучшей стороны...
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