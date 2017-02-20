Впервые в истории в составе «Барселоны» на матч Примеры вышел только один испанец

В матче 23-го тура испанской Примеры «Барселона» выиграла у «Леганеса» со счетом 2:1. В этой игре впервые за всю историю каталонская команда вышла на матч всего с одним испанцем в составе. Этим игроком оказался Серхи Роберто. Отметим, что двойное гражданство имеют Рафинья и Лионель Месси, тоже появившиеся на поле.

Лионель Месси в этой встрече оформил дубль. На 80-й минуте матча на поле появился испанец Андрес Иньеста, для которого матч оказался 400-м в составе «Барселоны» в Примере. Интересно, что он стал лишь вторым игроком, которому покорилась эта отметка. Первым был Хави.

В таблице испанской Примеры «Барселона» занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. Мадридский клуб имеет две игры в запасе.

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