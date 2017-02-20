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    Впервые в истории в составе «Барселоны» на матч Примеры вышел только один испанец

    В матче 23-го тура испанской Примеры «Барселона» выиграла у «Леганеса» со счетом 2:1. В этой игре впервые за всю историю каталонская команда вышла на матч всего с одним испанцем в составе. Этим игроком оказался Серхи Роберто. Отметим, что двойное гражданство имеют Рафинья и Лионель Месси, тоже появившиеся на поле.

    Лионель Месси в этой встрече оформил дубль. На 80-й минуте матча на поле появился испанец Андрес Иньеста, для которого матч оказался 400-м в составе «Барселоны» в Примере. Интересно, что он стал лишь вторым игроком, которому покорилась эта отметка. Первым был Хави.

    В таблице испанской Примеры «Барселона» занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. Мадридский клуб имеет две игры в запасе.

    «У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 01:34
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 февраля 2017, 14:57

      Да кого там ставить из испанцев, если не ведется работа с академией? Во времена Гвардиоле дофига молодых игроков выходили на простые матчи(Осасуна,Бетис и прочие) и показывали себя с лучшей стороны...

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 февраля 2017, 10:55

      Скоро Барса потерпит финансовый крах, вот тогда будет забавно)

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 февраля 2017, 10:51

      Скоро и у нас некому выходить будет

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 февраля 2017, 10:21

      Срочно нужен лимит. А то так скоро Испания будет 61я в рейтинге ФИФА

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 февраля 2017, 09:44

      Довёл Луиска команду!

      2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 20 февраля 2017, 09:21

      Так то в наших клубах тоже не россияне на первых ролях. Я про клубы, которые играют в еврокубках, а не про всякое дно.
      https://bombardir.ru/teams/133 вот ссылка на состав Барсы. Посмотрите , сколько там испанцев, и это не просто "лавочники" это игроки основы. А сколько топовых испанцев играет в других топ чемпионатах?
      Новость ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 20 февраля 2017, 08:44

      оба на

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 20 февраля 2017, 08:23

      ПУсть пригласят Мутко, будет по 7, как минимум, испанцев в команде. Правда Барселона будет сосать у Андерлехтов, АЕКов и т.д.

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > and4ever86 20 февраля 2017, 10:29

      Когда у барсе составе 7 испанцев было они сделали то что еще ни одна команда не сделала.. подряд чемпион испание кубок испание супер кубок испание... лига чемпионов клуб чемпионат мира и супер кубок Европы....

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 20 февраля 2017, 08:19

      Не понял, что значит следующее??

      (Интересно, что он стал лишь вторым игроком, которому покорилась эта отметка. Первым был Хави).

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      Рейтинг: +751

      justozavr > rashidinho 20 февраля 2017, 09:17

      внимательнее прочитай, отметка в 400 матчей

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 февраля 2017, 08:16

      Ну вот и у них некому играть....

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