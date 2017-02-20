Иньеста – второй игрок в истории «Барселоны», который провел за клуб в Примере 400 матчей

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста появился на поле в матче 23-го тура Примеры против «Леганеса» (2:1) на 80-й минуте игры, заменив Андре Гомеша. Данная встреча стала для 32-летнего испанца 400-й за сине-гранатовых в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что Иньеста – лишь второй игрок «Барселоны», которому удалось достичь подобной отметки. Лидером является полузащитник Хави, на счету которого значатся 505 матчей в Примере.

Напомним, Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за каталонцев в Примере 11 матчей, в которых записал на свой счет два результативных паса.

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