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    Иньеста – второй игрок в истории «Барселоны», который провел за клуб в Примере 400 матчей

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста появился на поле в матче 23-го тура Примеры против «Леганеса» (2:1) на 80-й минуте игры, заменив Андре Гомеша. Данная встреча стала для 32-летнего испанца 400-й за сине-гранатовых в рамках чемпионата Испании.

    Отметим, что Иньеста – лишь второй игрок «Барселоны», которому удалось достичь подобной отметки. Лидером является полузащитник Хави, на счету которого значатся 505 матчей в Примере.

    Напомним, Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за каталонцев в Примере 11 матчей, в которых записал на свой счет два результативных паса.

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    Источник: Opta

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    20.02.2017 01:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 20 февраля 2017, 23:53

      Я рад что есть такие игроки как Иньеста, жаль что они стареют !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 20 февраля 2017, 09:53

      Игрок одной команды!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 20 февраля 2017, 09:48

      я почему то думал, что первым будет пуйоль

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 февраля 2017, 07:16

      Классный игрок!

      0
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