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  • Иньеста – второй игрок в истории «Барселоны», который провел за клуб в Примере 400 матчей

Иньеста – второй игрок в истории «Барселоны», который провел за клуб в Примере 400 матчей

20 февраля 2017, 01:23
4

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста появился на поле в матче 23-го тура Примеры против «Леганеса» (2:1) на 80-й минуте игры, заменив Андре Гомеша. Данная встреча стала для 32-летнего испанца 400-й за сине-гранатовых в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что Иньеста – лишь второй игрок «Барселоны», которому удалось достичь подобной отметки. Лидером является полузащитник Хави, на счету которого значатся 505 матчей в Примере.

Напомним, Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за каталонцев в Примере 11 матчей, в которых записал на свой счет два результативных паса.

«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

Источник: Opta
Испания. Примера Барселона Иньеста Андрес
Комментарии (4)
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ЖОРРО
1487564199
Классный игрок!
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Raxor
1487573331
я почему то думал, что первым будет пуйоль
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mig28
1487573635
Игрок одной команды!
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Zelim2909
1487623987
Я рад что есть такие игроки как Иньеста, жаль что они стареют !!!
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