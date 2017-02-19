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    Селюк: «Иванович? «Зениту» он пригодится, но топ-клубы не делают ставку на возрастных игроков»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе в «Зенит» бывшего защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Напомним, 32-летний серб перешел в петербургский клуб этой зимой, подписав контракт рассчитанный по схеме «2,5+1».

    – К трансферу Ивановича тоже относитесь скептически?

    – Бранислав Иванович – это Бранислав Иванович. Точка.

    – И все-таки?

    – Серб – опытный футболист. По всей вероятности, пригодится «Зениту». Но топ-клубы не делают ставку на возрастных игроков. Должны быть мотивированные ребята. «Монако» лидирует во Франции, а ведь там играет молодежь. Никто не боится доверять молодым ребятам.

    Отметим, что Иванович уже успел принять участие в официальном матче «Зенита» в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2), где допустил результативную ошибку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 февраля 2017, 10:56

      сейчас привыкнет и всё будет хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 21:32

      А МЮ?Ибра опять забил!Что селюк что лохтер - кровососы вонючие!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 февраля 2017, 21:29

      это тонкий троллинг Зенита... Топ клубам не нужен возростной а Зениту нужен и из этого выходить что он не топ клуб...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 февраля 2017, 20:25

      Глядя на чурку - с ним трудно согласиться,
      Прикинь - пришёл бы такой разносчик пиццы...
      Но если откинуть субъективные образа -
      Какие добрые глаза.

      0
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