Селюк: «Иванович? «Зениту» он пригодится, но топ-клубы не делают ставку на возрастных игроков»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе в «Зенит» бывшего защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Напомним, 32-летний серб перешел в петербургский клуб этой зимой, подписав контракт рассчитанный по схеме «2,5+1».

– К трансферу Ивановича тоже относитесь скептически?

– Бранислав Иванович – это Бранислав Иванович. Точка.

– И все-таки?

– Серб – опытный футболист. По всей вероятности, пригодится «Зениту». Но топ-клубы не делают ставку на возрастных игроков. Должны быть мотивированные ребята. «Монако» лидирует во Франции, а ведь там играет молодежь. Никто не боится доверять молодым ребятам.

Отметим, что Иванович уже успел принять участие в официальном матче «Зенита» в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2), где допустил результативную ошибку.