Эмери: «Крыховяк вновь попросил сыграть за резервный состав»

В «ПСЖ» рассказали о ходе восстановления полузащитника Гжегожа Крыховяка. По словам главного тренера команды Унаи Эмери, футболист пока не готов к матчам за основной состав.

«Гжегож вновь попросил сыграть за резервный состав. Я общался с ним, он уже нормально тренируется после травмы.

У нас серьезная конкуренция в составе. Крыховяк не попал в заявку, поэтому решил провести матч за дублеров. Он хочет подготовиться к следующим матчам», – сказал Эмери.

В текущем сезоне Крыховяк сыграл в 10-ти матчах Лиги 1.