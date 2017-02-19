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    Эмери: «Крыховяк вновь попросил сыграть за резервный состав»

    В «ПСЖ» рассказали о ходе восстановления полузащитника Гжегожа Крыховяка. По словам главного тренера команды Унаи Эмери, футболист пока не готов к матчам за основной состав.

    «Гжегож вновь попросил сыграть за резервный состав. Я общался с ним, он уже нормально тренируется после травмы.

    У нас серьезная конкуренция в составе. Крыховяк не попал в заявку, поэтому решил провести матч за дублеров. Он хочет подготовиться к следующим матчам», – сказал Эмери.

    В текущем сезоне Крыховяк сыграл в 10-ти матчах Лиги 1.

    Источник: ESPN

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    19.02.2017 11:15
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