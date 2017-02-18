Касильяс не верит, что в Италии кто-то сможет превзойти Буффона

Вратарь «Порту» Икер Касильяс считает Джанлуиджи Буффона из «Ювентуса» одним из лучших голкиперов за всю историю футбола. Касильяс не верит, что в Италии появится вратарь лучше, чем он.

«Мне повезло быть младше Джиджи на три года. Я начал карьеру в 14 лет, а ему тогда было уже 18. Я мог следить за ним, подмечать его стиль и характер. Я равнялся на него, мы оба прогрессировали со временем, наши карьеры сложились похожим образом: мы оба выиграли немало трофеев и часто играли друг против друга. Вряд ли в итальянском футболе появится вратарь, который превзойдет Буффона.

В Европе и в мире его считают одним из лучших голкиперов всех времен. У нас хорошее здоровое соперничество: мы очень уважаем друг друга, мне всегда нравится играть против него. Это игрок, которого знают и любят во всем мире. Он уже вошел в историю футбола», – заявил Касильяс.