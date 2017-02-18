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    Касильяс не верит, что в Италии кто-то сможет превзойти Буффона

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс считает Джанлуиджи Буффона из «Ювентуса» одним из лучших голкиперов за всю историю футбола. Касильяс не верит, что в Италии появится вратарь лучше, чем он.

    «Мне повезло быть младше Джиджи на три года. Я начал карьеру в 14 лет, а ему тогда было уже 18. Я мог следить за ним, подмечать его стиль и характер. Я равнялся на него, мы оба прогрессировали со временем, наши карьеры сложились похожим образом: мы оба выиграли немало трофеев и часто играли друг против друга. Вряд ли в итальянском футболе появится вратарь, который превзойдет Буффона.

    В Европе и в мире его считают одним из лучших голкиперов всех времен. У нас хорошее здоровое соперничество: мы очень уважаем друг друга, мне всегда нравится играть против него. Это игрок, которого знают и любят во всем мире. Он уже вошел в историю футбола», – заявил Касильяс.

    Источник: УЕФА

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    18.02.2017 08:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 февраля 2017, 14:18

      ЛЧ бы ему взять, для полного комплекта

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 18 февраля 2017, 11:57

      А Доннарума?!)...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 11:27

      наверное уже не в нашем веку....буфонище он один!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 февраля 2017, 10:46

      Появится когда-нибудь

      0
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