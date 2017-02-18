Конте: «Будущее Косты в «Челси»? Давайте подумаем об этом в конце сезона»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался комментировать ситуацию с контрактом нападающего Диего Косты. Ранее сообщалось, что 28-летний испанец ведет переговоры о новом соглашении с лондонским клубом.

«Не знаю, что пишут в СМИ. Для меня важно быть сосредоточенным на настоящем, а не размышлять так много о будущем. Все в «Челси» хотят достичь целей, которые поставлены перед командой. В конце сезона можно будет подумать обо всем остальном», – сказал Конте.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста провел 23 матча, забив 15 голов и сделав шесть результативных передач.