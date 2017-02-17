Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»

Столько новичков сразу, прям не припомню такого! Посмотрим, теперь дело за Скрипченко!
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 23-летним опорным полузащитником Сандро Цвейбой.
Сандро является воспитанником московского «Локомотива», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2000 по 2013 год. Также Цвейба отметился в рядах венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека», а в минувшем году выступал за «Актобе».
Футболист проходил с самарским клубом второй сбор в Турции и сыграл во всех контрольных матчах. В «Крылья Советов» Цвейба перешел на правах свободного агента.
Отметим также, что Сандро – сын известного в прошлом футболиста сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрика Цвейбы.
Таблица зимних трансферов РФПЛ
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— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 17 февраля 2017 г.