Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 23-летним опорным полузащитником Сандро Цвейбой.

Сандро является воспитанником московского «Локомотива», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2000 по 2013 год. Также Цвейба отметился в рядах венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека», а в минувшем году выступал за «Актобе».

Футболист проходил с самарским клубом второй сбор в Турции и сыграл во всех контрольных матчах. В «Крылья Советов» Цвейба перешел на правах свободного агента.

Отметим также, что Сандро – сын известного в прошлом футболиста сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрика Цвейбы.

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