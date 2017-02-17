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Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»

17 февраля 2017, 19:25
3

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 23-летним опорным полузащитником Сандро Цвейбой.

Сандро является воспитанником московского «Локомотива», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2000 по 2013 год. Также Цвейба отметился в рядах венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека», а в минувшем году выступал за «Актобе».

Футболист проходил с самарским клубом второй сбор в Турции и сыграл во всех контрольных матчах. В «Крылья Советов» Цвейба перешел на правах свободного агента.

Отметим также, что Сандро – сын известного в прошлом футболиста сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрика Цвейбы.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Крылья Советов Цвейба Сандро
Комментарии (3)
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Антибиотик
1487351401
Папа его хорошо играл в своё время.
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DEFENDER114
1487374403
Да, Ахрик Цвейба запомнился, как игрок.. почему-то первичная ассоциация из ныне играющих - Диего Годин
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Васьок86
1487411866
Столько новичков сразу, прям не припомню такого! Посмотрим, теперь дело за Скрипченко!
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