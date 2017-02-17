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    Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 23-летним опорным полузащитником Сандро Цвейбой.

    Сандро является воспитанником московского «Локомотива», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2000 по 2013 год. Также Цвейба отметился в рядах венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека», а в минувшем году выступал за «Актобе».

    Футболист проходил с самарским клубом второй сбор в Турции и сыграл во всех контрольных матчах. В «Крылья Советов» Цвейба перешел на правах свободного агента.

    Отметим также, что Сандро – сын известного в прошлом футболиста сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрика Цвейбы.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Twitter

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    17.02.2017 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 18 февраля 2017, 12:57

      Столько новичков сразу, прям не припомню такого! Посмотрим, теперь дело за Скрипченко!

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 18 февраля 2017, 02:33

      Да, Ахрик Цвейба запомнился, как игрок.. почему-то первичная ассоциация из ныне играющих - Диего Годин

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 февраля 2017, 20:10

      Папа его хорошо играл в своё время.

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