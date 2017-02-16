Караваев – в стартовом составе «Спарты», Бухаров – на острие атаки у «Ростова»

Стали известны стартовые составы на матч 1/16 Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой». В составе хозяев на острие атаки выйдет Александр Бухаров. Российский защитник чешского клуба Вячеслав Караваев также выйдет на поле с первых минут.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

«Спарта»: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха, Докал, Сачек, Албиак, Юлиш, Конате.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 21:00 по московскому времени.

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