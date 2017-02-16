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    Караваев – в стартовом составе «Спарты», Бухаров – на острие атаки у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы на матч 1/16 Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой». В составе хозяев на острие атаки выйдет Александр Бухаров. Российский защитник чешского клуба Вячеслав Караваев также выйдет на поле с первых минут.

    «Ростов»: Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

    «Спарта»: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха, Докал, Сачек, Албиак, Юлиш, Конате.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 21:00 по московскому времени.

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    Источник: УЕФА

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    16.02.2017 20:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 16 февраля 2017, 21:50

      Бухаров сегодня монстр.. давно не видел, чтоб он так был заряжен на борьбу и чтоб ни кому не уступал в скорости...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 февраля 2017, 21:42

      Ростов рвет Спарту....пипец подкрался чехам)))

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 21:16

      Ростов с почином!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 16 февраля 2017, 21:03

      Вперед Дончане, Брянск с Вами!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 февраля 2017, 20:56

      Что то задумал Бекиевич)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 16 февраля 2017, 20:47

      Эх, Джанаев :(

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 февраля 2017, 20:44

      Ростов вперед!!! верим болеем поддерживаем!!!

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 16 февраля 2017, 20:27

      Ростов давайте )))

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