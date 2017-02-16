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  • Карпин: «Уверен, что смогу сохранить все лучшее на «Матч ТВ» и привнести новое»

Карпин: «Уверен, что смогу сохранить все лучшее на «Матч ТВ» и привнести новое»

16 февраля 2017, 15:09
14

Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

«Очень рад этому назначению. Уверен, что у меня получится сохранить все лучшее, что уже наработано на «Матч ТВ», и привнести новые стандарты в футбольную аналитику, чтобы зрительский интерес не только сохранялся, но и прирастал. Обещаю донести до коллег все самое интересное и важное о футболе, что знаю как игрок и как тренер», – сказал Карпин.

Таким образом, Валерий Карпин будет назначать комментаторов на футбольные матчи, контролировать их работу, взаимодействовать с редакторами и принимать участие в эфирах в качестве эксперта.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий
Комментарии (14)
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and4ever86
1487247159
Если что, Фалькао на Матч ТВ ждать не приходится. не рассчитывайте.
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h3LL1k
1487247690
Удачи Валера!!!
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Gullit 76
1487248474
"Уверен, что у меня получится сохранить все лучшее,"... Скорее там надо взять метлу и начать уборку! Тут у него должно получится.
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agil
1487249691
ВАЛЕРА ВЕРИМ ВАЛЕРА ВЕРИМ!!!!
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Александр 13
1487250736
ВАЛЕРА как коренной испанец, договорится о трансляциях Ла Лиги на МатчТВ
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Nikiforof
1487250833
Если без шуток, то Валерий мне кажется на данном поприще должен добиться определенного результата. Он достаточно умен и деликатен. Но я бы никогда бы не подумал что буду писать про него что то положительное, когда он был тренером.
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Svinka Pepa
1487252779
может быть хоть зенит с нормальным коментом посмотрим, пора Гене на Ленинградское ТВ обратно
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bset
1487252846
Ну а если серьезно, поздравляю. А то дилетанты одни в футбольной аналитике
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DEFENDER114
1487255072
Мне Карпина о футболе слушать интересно. Нормальное назначение
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alexidj
1487257809
Валера! Начини с того чтобы Орлова перестали назначать на матчи Премьер Лиги! )
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