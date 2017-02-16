Карпин: «Уверен, что смогу сохранить все лучшее на «Матч ТВ» и привнести новое»

Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

«Очень рад этому назначению. Уверен, что у меня получится сохранить все лучшее, что уже наработано на «Матч ТВ», и привнести новые стандарты в футбольную аналитику, чтобы зрительский интерес не только сохранялся, но и прирастал. Обещаю донести до коллег все самое интересное и важное о футболе, что знаю как игрок и как тренер», – сказал Карпин.

Таким образом, Валерий Карпин будет назначать комментаторов на футбольные матчи, контролировать их работу, взаимодействовать с редакторами и принимать участие в эфирах в качестве эксперта.