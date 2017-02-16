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    Карпин: «Уверен, что смогу сохранить все лучшее на «Матч ТВ» и привнести новое»

    Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

    «Очень рад этому назначению. Уверен, что у меня получится сохранить все лучшее, что уже наработано на «Матч ТВ», и привнести новые стандарты в футбольную аналитику, чтобы зрительский интерес не только сохранялся, но и прирастал. Обещаю донести до коллег все самое интересное и важное о футболе, что знаю как игрок и как тренер», – сказал Карпин.

    Таким образом, Валерий Карпин будет назначать комментаторов на футбольные матчи, контролировать их работу, взаимодействовать с редакторами и принимать участие в эфирах в качестве эксперта.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.02.2017 15:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +447

      alexidj 16 февраля 2017, 18:10

      Валера! Начини с того чтобы Орлова перестали назначать на матчи Премьер Лиги! )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 16 февраля 2017, 17:24

      Мне Карпина о футболе слушать интересно. Нормальное назначение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 февраля 2017, 16:47

      Ну а если серьезно, поздравляю. А то дилетанты одни в футбольной аналитике

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 февраля 2017, 16:47

      - Скажите ,пожалуйста, почему Клуб А проиграл вчера Клубу Б?
      - Да потому что блять Фалькао к ним не поедет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 16 февраля 2017, 16:46

      может быть хоть зенит с нормальным коментом посмотрим, пора Гене на Ленинградское ТВ обратно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 16 февраля 2017, 16:34

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 16 февраля 2017, 16:13

      Если без шуток, то Валерий мне кажется на данном поприще должен добиться определенного результата. Он достаточно умен и деликатен.
      Но я бы никогда бы не подумал что буду писать про него что то положительное, когда он был тренером.

      2
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 16 февраля 2017, 16:12

      ВАЛЕРА как коренной испанец, договорится о трансляциях Ла Лиги на МатчТВ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Александр 13 16 февраля 2017, 18:04

      Ла Лигу я бы то-же глянул. Главное что бы свинок не стали казать больше. И при выборе трансляций РФПЛ пусть лучше ситуацию мониторят, а то есть более интересные матчи в туре, а они блевотню разную втыкают.

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 16 февраля 2017, 15:54

      ВАЛЕРА ВЕРИМ ВАЛЕРА ВЕРИМ!!!!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 февраля 2017, 15:51

      Правильно. Нахрена тренировать, напрягаться,
      Болеть, страдать, напрягаться,
      Никому не угождать
      И побеждать...
      Пришёл, посидел, поболтал,
      С умным видом повыступал и... устал.
      Прощай футболист Валера,
      А я в тебя верил.

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