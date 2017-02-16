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  • Фанат Вася «Киллер»: «Никому не угрожал; напротив, говорил, что Россия встретит хлебом и солью»

Фанат Вася «Киллер»: «Никому не угрожал; напротив, говорил, что Россия встретит хлебом и солью»

16 февраля 2017, 14:55
6

Российский футбольный фанат Василий Степанов, в своем кругу более известный как Вася «Киллер», сообщил, что публикации в британской прессе о якобы враждебных настроениях в фанатской среде по отношению к англичанам являются абсолютной ложью, а приведенные фразы вырваны из контекста.

Ранее сообщалось, что сегодня на британском телевидении выйдет фильм о российских фантах, где приводятся высказывания о намерениях устроить «горячий прием» англичанам во время ЧМ-2018 в отместку за столкновения во Франции, где прошлым летом проходил чемпионат Европы по футболу.

«Тех слов, которые мне приписывает The Guardian, я не говорил, напротив, обещал встретить англичан и других гостей хлебом и солью. По всей видимости, это продолжение травли нашей страны со стороны западных СМИ. Относительно беспорядков в Марселе могу сказать, что да, я высказывался, но британцы действительно вели себя как свиньи», – сказал Степанов.

При этом Степанов подчеркивает, что сам он находился дома, поскольку в его семье ожидалось прибавление.

Источник: Life
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (6)
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Gullit 76
1487246710
Только это опровержение Васи Степанова никто не услышит - все услышат "киллера" и слова умело вырванные из контекста!Надо меньше п...деть Вася.
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and4ever86
1487247240
Это только пол фразы "Хлебом и солью по е6лу". Бить будет черствой буханкой, а потом в ранки сыпать соль!
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agil
1487247773
вася мы с тобой!!!! давай уговарим их приехать а там им устроим варфаламеевскую ночь!!!! лично я за то чтоб английских фанатов на место поставит!!! кстати я буду в волгограде и в питере
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FanatSerj
1487249102
искренне надеюсь это покажут на каком нибудь канале, аналоге нашего Рен-тв. После передачи: "Инопланетяни среди нас и их следующий шаг к господству над миром "
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sir_Alex
1487252177
Главное, что сам Вася находился дома, ахахаха!)))
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