Фанат Вася «Киллер»: «Никому не угрожал; напротив, говорил, что Россия встретит хлебом и солью»

Российский футбольный фанат Василий Степанов, в своем кругу более известный как Вася «Киллер», сообщил, что публикации в британской прессе о якобы враждебных настроениях в фанатской среде по отношению к англичанам являются абсолютной ложью, а приведенные фразы вырваны из контекста.

Ранее сообщалось, что сегодня на британском телевидении выйдет фильм о российских фантах, где приводятся высказывания о намерениях устроить «горячий прием» англичанам во время ЧМ-2018 в отместку за столкновения во Франции, где прошлым летом проходил чемпионат Европы по футболу.

«Тех слов, которые мне приписывает The Guardian, я не говорил, напротив, обещал встретить англичан и других гостей хлебом и солью. По всей видимости, это продолжение травли нашей страны со стороны западных СМИ. Относительно беспорядков в Марселе могу сказать, что да, я высказывался, но британцы действительно вели себя как свиньи», – сказал Степанов.

При этом Степанов подчеркивает, что сам он находился дома, поскольку в его семье ожидалось прибавление.