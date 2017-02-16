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    Фанат Вася «Киллер»: «Никому не угрожал; напротив, говорил, что Россия встретит хлебом и солью»

    Российский футбольный фанат Василий Степанов, в своем кругу более известный как Вася «Киллер», сообщил, что публикации в британской прессе о якобы враждебных настроениях в фанатской среде по отношению к англичанам являются абсолютной ложью, а приведенные фразы вырваны из контекста.

    Ранее сообщалось, что сегодня на британском телевидении выйдет фильм о российских фантах, где приводятся высказывания о намерениях устроить «горячий прием» англичанам во время ЧМ-2018 в отместку за столкновения во Франции, где прошлым летом проходил чемпионат Европы по футболу.

    «Тех слов, которые мне приписывает The Guardian, я не говорил, напротив, обещал встретить англичан и других гостей хлебом и солью. По всей видимости, это продолжение травли нашей страны со стороны западных СМИ. Относительно беспорядков в Марселе могу сказать, что да, я высказывался, но британцы действительно вели себя как свиньи», – сказал Степанов.

    При этом Степанов подчеркивает, что сам он находился дома, поскольку в его семье ожидалось прибавление.

    Источник: Life

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    16.02.2017 14:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 февраля 2017, 16:36

      Главное, что сам Вася находился дома, ахахаха!)))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 февраля 2017, 15:45

      искренне надеюсь это покажут на каком нибудь канале, аналоге нашего Рен-тв.
      После передачи: "Инопланетяни среди нас и их следующий шаг к господству над миром "

      1
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      Рейтинг: +120

      agil 16 февраля 2017, 15:22

      вася мы с тобой!!!! давай уговарим их приехать а там им устроим варфаламеевскую ночь!!!! лично я за то чтоб английских фанатов на место поставит!!! кстати я буду в волгограде и в питере

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 16 февраля 2017, 15:14

      Это только пол фразы "Хлебом и солью по е6лу". Бить будет черствой буханкой, а потом в ранки сыпать соль!

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 15:05

      Только это опровержение Васи Степанова никто не услышит - все услышат "киллера" и слова умело вырванные из контекста!Надо меньше п...деть Вася.

      8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 16 февраля 2017, 15:15

      Вася с хлебом и солью и еще в кокошнике. Смешно.

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