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    Хави – «Барселоне»: «Не надо опускать руки, есть еще ответный матч»

    Бывший капитан «Барселоны» Хави считает, что у сине-грантовых есть хоть и мизерный, но шанс пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    Напомним, что в Париже каталонский клуб потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:4.

    «Будь я тренером «Барселоны», после матча сказал бы своей команде примерно следующее: «Да, у нас мало что получилось, а Париж провел отличный матч. Но не беда, это футбол – игра, в которой иногда побеждает соперник. Главное – это не опускать руки, есть еще ответный матч», – высказался Хави.

    При этом экс-игрок «Барселоны» остается реалистом и отмечает, что отыграть четыре мяча у «ПСЖ» будет крайне проблематично.

    Ответный поединок пройдет 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

    Источник: «Советский спорт»

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    16.02.2017 13:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 февраля 2017, 14:14

      При всем неуважении барселоне я считаю(так и ест) Хави одним из легенд мирового футбола.Но этот раз и великий Хави ошибается.

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 17 февраля 2017, 08:56

      не надо было спускать штаны

      1
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 16 февраля 2017, 20:30

      при такой игре как эта, Барсе нужно лечь костьми

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 16 февраля 2017, 19:23

      Кубок Уефа может перейти из испании в германию

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 февраля 2017, 15:52

      Если ПСЖ удалось забить 4 у себя дома, почему все считают что Барселоне не по силам забить те же 4 мяча на Камп Ноу? Если захотят и поверят то несомненно забьют и пройдут дальше! Главное вера, терять ее не надо!!!

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez > Luis Figo 19 февраля 2017, 14:16

      И можно так рассуждать-если ПСЖ удалось забить 4 у себя дома, почему все считают что они этого не смогут сделать в Каталонии?

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 16 февраля 2017, 13:50

      Усе.... Барселона всосала)))

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 февраля 2017, 13:50

      Хави – «Барселоне»: «Не надо опускать руки...»
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      Держите руки высоко. Как немцы в 45.

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