Хави – «Барселоне»: «Не надо опускать руки, есть еще ответный матч»

Бывший капитан «Барселоны» Хави считает, что у сине-грантовых есть хоть и мизерный, но шанс пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в Париже каталонский клуб потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:4.

«Будь я тренером «Барселоны», после матча сказал бы своей команде примерно следующее: «Да, у нас мало что получилось, а Париж провел отличный матч. Но не беда, это футбол – игра, в которой иногда побеждает соперник. Главное – это не опускать руки, есть еще ответный матч», – высказался Хави.

При этом экс-игрок «Барселоны» остается реалистом и отмечает, что отыграть четыре мяча у «ПСЖ» будет крайне проблематично.

Ответный поединок пройдет 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».