Румменигге доволен спокойным характером Анчелотти

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил работу нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти в Мюнхене.

«Я вижу, что Анчелотти на публике такой же, как в своем окружении. У него нет никакой наигранности. Карло крайне спокойный и уравновешенный человек. И в таком большом клубе, как «Бавария», это очень важно.

В этом плане Анчелотти напоминает мне Хитцфельда. С ним у клуба также было приятное и успешное время», – приводит слова Румменигге TZ.

Напомним, что Анчелотти работает в «Баварии» с 1 июля 2016 года. До этого он возглавлял «Реал».