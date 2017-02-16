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    Румменигге доволен спокойным характером Анчелотти

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил работу нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти в Мюнхене.

    «Я вижу, что Анчелотти на публике такой же, как в своем окружении. У него нет никакой наигранности. Карло крайне спокойный и уравновешенный человек. И в таком большом клубе, как «Бавария», это очень важно.

    В этом плане Анчелотти напоминает мне Хитцфельда. С ним у клуба также было приятное и успешное время», – приводит слова Румменигге TZ.

    Напомним, что Анчелотти работает в «Баварии» с 1 июля 2016 года. До этого он возглавлял «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 08:53
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