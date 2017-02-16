Баллак верит в потенциал Гетце

Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак считает, что Марио Гетце стоит сделать акцент на использовании своих лучших качеств на поле.

«В последнее время его развитие идет не правильно. У него есть отличные игровые качества, но он не может ими правильно воспользоваться.

У меня есть вопросы относительно дискуссии насчет позиции Гетце на поле. С его интеллектом он мог бы быть опасен как в центральной зоне, так и на флангах. Возможно, Гетце считает, что к нему относятся несправедливо, но он сам должен ставить такие вопросы перед собой», – приводит слова Баллака Sport Bild.

В текущем сезоне Гетце провел 11 матчей в составе «Боруссии» в Бундеслиге, в которых отметился одним забитым голом и отдал одну результативную передачу.