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    Баллак верит в потенциал Гетце

    Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак считает, что Марио Гетце стоит сделать акцент на использовании своих лучших качеств на поле.

    «В последнее время его развитие идет не правильно. У него есть отличные игровые качества, но он не может ими правильно воспользоваться.

    У меня есть вопросы относительно дискуссии насчет позиции Гетце на поле. С его интеллектом он мог бы быть опасен как в центральной зоне, так и на флангах. Возможно, Гетце считает, что к нему относятся несправедливо, но он сам должен ставить такие вопросы перед собой», – приводит слова Баллака Sport Bild.

    В текущем сезоне Гетце провел 11 матчей в составе «Боруссии» в Бундеслиге, в которых отметился одним забитым голом и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 06:55
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