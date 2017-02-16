Роббен не удивлен результатом матча против «Арсенала»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1). Напомним, хавбек открыл счет в матче красивым ударом под перекладину.

«С одной стороны результат меня удивляет, а с другой – нет. Уже семь с половиной лет я вижу, насколько сильной может быть наша команда. Сегодня мы получили много пространства между линиями. Поэтому мы могли часто отдавать мяч Алькантаре. Во втором тайме забили очень красивые голы», – цитирует Роббена Deutsche Welle.

Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.

«У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал»