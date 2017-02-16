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    Роббен не удивлен результатом матча против «Арсенала»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1). Напомним, хавбек открыл счет в матче красивым ударом под перекладину.

    «С одной стороны результат меня удивляет, а с другой – нет. Уже семь с половиной лет я вижу, насколько сильной может быть наша команда. Сегодня мы получили много пространства между линиями. Поэтому мы могли часто отдавать мяч Алькантаре. Во втором тайме забили очень красивые голы», – цитирует Роббена Deutsche Welle.

    Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.

    «У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 01:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 февраля 2017, 08:48

      Я то же.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 16 февраля 2017, 02:02

      Голы были все очень хороши, но гол Роббена - это нечтo

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