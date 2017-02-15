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    «Реал» хочет приобрести у «Манчестер Сити» Отаменди, чтобы заменить Пепе

    Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди попал в сферу интересов «Реала». По информации источника, руководство мадридского клуба рассматривает 29-летнего аргентинца в качестве замены португальцу Пепе, который ближайшим летом по истечении срока контракта может покинуть стан сливочных и перейти в китайскую команду.

    Напомним, соглашение Отаменди с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2020 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне аргентинец провел за «горожан» в АПЛ 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    15.02.2017 22:33
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 15 февраля 2017, 23:18

      Варану пора уже становиться основным. На подмену Льоренте и Вальехо, которые летом вернутся.

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