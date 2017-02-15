«Реал» хочет приобрести у «Манчестер Сити» Отаменди, чтобы заменить Пепе

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди попал в сферу интересов «Реала». По информации источника, руководство мадридского клуба рассматривает 29-летнего аргентинца в качестве замены португальцу Пепе, который ближайшим летом по истечении срока контракта может покинуть стан сливочных и перейти в китайскую команду.

Напомним, соглашение Отаменди с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2020 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне аргентинец провел за «горожан» в АПЛ 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.